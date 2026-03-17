Κέιτ Μίντλετον: Πώς τίμησε τη Γιορτή της Μητέρας δύο χρόνια μετά τo photoshop με τα παιδιά της

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε αυτή τη χρονιά έναν διαφορετικό τρόπο για να τιμήσει τη Γιορτή της Μητέρας στη Βρετανία.

Αντί για μια προσωπική οικογενειακή φωτογραφία, όπως συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, η Κέιτ Μίντλετον φέτος επέλεξε να δώσει έμφαση σε ένα ευρύτερο κοινωνικό μήνυμα.

Συγκεκριμένα, το «Royal Foundation Centre for Early Childhood», που ίδρυσε το 2021, δημοσίευσε ένα animated βίντεο στα μέσα social media, με το μήνυμα της ανάρτησης να είναι αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγάπης και της φροντίδας στην ανάπτυξη των παιδιών.

Ωστόσο, η Κέιτ δεν δημοσίευσε την καθιερωμένη νέα φωτογραφία με τα τρία παιδιά της, όπως είχε κάνει τις προηγούμενες χρονιές.

Η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με το 2024, όταν είχε δοθεί στη δημοσιότητα οικογενειακή φωτογραφία, τραβηγμένη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η οποία συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας μετά από χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων, καθώς μεγάλα πρακτορεία την απέσυραν, καθώς αποδείχθηκε πως επρόκειτο για photoshop.

Η ίδια στη συνέχεια, απάντησε δημόσια, ζητώντας συγγνώμη για τη σύγχυση.

Λίγο αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο, γεγονός που εξηγούσε την περιορισμένη δημόσια παρουσία της.

Με πληροφορίες από PEOPLE