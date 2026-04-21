Κέιτ Μίντλετον: Ποιος είναι ο 88χρονος που αγκάλιασε - «Εκπλήρωσε την επιθυμία της αποθανούσας συζύγου του», γράφουν διεθνή ΜΜΕ

Η Κέιτ Μίντλετον είχε μια συγκινητική στιγμή με έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται να εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του, παρευρισκόμενος σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Στις 21 Απριλίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε τη συγκινητική αυτή στιγμή με τον 88χρονο Τόνι Γκλέντχιλ, κατά τη διάρκεια δεξίωσης για τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ η Ρεμπέκα Ίνγκλις της Daily Mail, η Κέιτ Μίντλετον και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τα χέρια του άλλου, συνομιλώντας, με την πριγκίπισσα να τον αγκαλιάζει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια βασιλικών θεμάτων, ο Γκλέντχιλ είπε στην Κέιτ Μίντλετον ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει πρόσφατα και ότι, πριν από τον θάνατό της, του είχε ζητήσει να παραστεί στην εκδήλωση του παλατιού.

«Η Κέιτ αγαπά τις αγκαλιές. Είναι ζεστή και φιλική και χαιρετά όλους με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί. Της βγαίνει φυσικά να συμπεριφέρεται έτσι», σύμφωνα με πηγή από το φιλικό περιβάλλον της πριγκίπισσας, την οποία επικαλείται το περιοδικό People.

Ο Γκλέντχιλ, σύμφωνα με το People, είναι πρώην αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, ο οποίος είχε τιμηθεί για τις υπηρεσίες του. Πριν από 60 χρόνια, ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Τέρι ΜακΦολ, καταδίωξαν εγκληματίες που κινούνταν με ταχύτητα σε μονόδρομο και πυροβόλησαν 15 φορές το περιπολικό τους, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Mirror.

Το αυτοκίνητο των δραστών φέρεται να συγκρούστηκε με φορτηγό και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τους συλλάβουν. Και οι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ωστόσο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τους δράστες μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις. Αργότερα τιμήθηκαν για την ανδρεία τους.

Ο Γκλέντχιλ ήταν ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους που συνάντησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη δεξίωση.

Με πληροφορίες από People