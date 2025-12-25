Κέιτ Μίντλετον: Το ντουέτο - έκπληξη στο πιάνο με την πριγκίπισσα Σάρλοτ για τα Χριστούγεννα

Η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Σάρλοτ ετοίμασαν μία έκπληξη για το κοινό στο «Together at Christmas», την πέμπτη ετήσια χριστουγεννιάτικη ετήσια εκδήλωσή της πριγκίπισσας της Ουαλίας, στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο.

Η εκδήλωση συγκεκριμένα έκρυβε μια ιδιαίτερη έκπληξη για τους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας, καθώς η Κέιτ Μίντλετον και η πριγκίπισσα Σάρλοτ έπαιξαν μαζί πιάνο, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Holm Sound», χαρίζοντας στους θεατές μια τρυφερή στιγμή μητέρας και κόρης.

«Στην καρδιά μου, τα Χριστούγεννα μιλούν για την αγάπη που ανθίζει με τους πιο απλούς, ανθρώπινους τρόπους. Όχι με μεγαλοπρεπή ή συναισθηματικά σχήματα, αλλά με ήπιες πράξεις: μια στιγμή προσοχής, μια λέξη παρηγοριάς, μια φιλική συνομιλία, ένα χέρι βοηθείας. Παρουσία. Αυτές οι απλές πράξεις φροντίδας μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συνθέτουν το όμορφο ψηφιδωτό της ζωής, στο οποίο όλοι ανήκουμε», δήλωσε η Κέιτ Μίντλετον σε ένα απόσπασμα που ανέβηκε στο Instagram.

Οι λογαριασμοί της βασιλικής οικογένειας στα social media είχαν προϊδεάσει για το ντουέτο νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, η κάμερα έδειχνε ένα πιάνο, με το χέρι της Κέιτ να ακουμπά τα πλήκτρα, και σύντομα να το συνοδεύει ένα άλλο χέρι, που φαινόταν να είναι της Σάρλοτ.

Στην ετήσια υπηρεσία παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και οι δύο γιοι τους, με την οικογένεια να φωτογραφίζεται έξω από την Αβαείο του Γουεστμίνστερ, όπου παντρεύτηκαν το 2011.

Τον Νοέμβριο του 2023, η Κέιτ Μίντλετον είχε αποκαλύψει ότι η κόρη της ακολουθεί τα μουσικά της βήματα και ασχολείται με το πιάνο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Royal Variety Performance στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

