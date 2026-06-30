Κέιτ Μίντλετον: Η συνάντηση στα βουνά με τον 11χρονο Τεντ και η δωρεά στον έρανό του

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε δωρεά στον έρανο ενός 11χρονου παραπληγικού αγοριού, το οποίο συνάντησε τρεις φορές στα βουνά της Βρετανίας, την ώρα που και οι δύο συμμετείχαν στο Three Peaks Challenge.

Ο Τεντ, από το Σάτον Κόλντφιλντ, ανέβαινε στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας με τη βοήθεια του πατέρα του, Πιτ, συγγενών και φίλων, που τον μετέφεραν με το αναπηρικό του αμαξίδιο. Στόχος της προσπάθειας ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για τη Molly Ollys, φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν επίσης στη διαδρομή, καθώς συμμετείχε στη δοκιμασία για να συγκεντρώσει χρήματα για το Royal Marsden Cancer Charity. Πρόκειται για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που στηρίζει το νοσοκομείο στο οποίο η ίδια είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο.

Οι δύο προσπάθειες συναντήθηκαν απροσδόκητα στις κορυφές. Σύμφωνα με την οικογένεια του Τεντ, η Κέιτ Μίντλετον σταμάτησε για να του μιλήσει, τον ρώτησε πώς αισθανόταν και αργότερα έκανε δωρεά στον έρανό του.

«Όταν κατάλαβα ποια ήταν, σκέφτηκα ότι ήταν καταπληκτικό και απίστευτο», είπε ο 11χρονος στο BBC Radio WM.

«Θυμήθηκε το όνομά του»

Ο πατέρας του Τεντ, Πιτ, είπε ότι η πρώτη συνάντηση έγινε χωρίς η ομάδα να αντιληφθεί αμέσως ποια είχαν μπροστά τους. Όπως ανέφερε, ο ίδιος βρισκόταν στο πίσω μέρος και κατάλαβε απλώς ότι οι υπόλοιποι είχαν σταματήσει για να μιλήσουν με κάποια γυναίκα.

«Πέρασαν περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να με φωνάξουν μπροστά και έμεινα άφωνος», είπε. Πρόσθεσε ότι, επειδή η Κέιτ Μίντλετον φορούσε ρούχα πεζοπορίας, θα μπορούσε εύκολα να περάσει δίπλα της χωρίς να την αναγνωρίσει.

Σύμφωνα με τον Πιτ, η Κέιτ άρχισε η ίδια τη συζήτηση, όταν είδε τον Τεντ να ανεβαίνει στο βουνό με το αναπηρικό του αμαξίδιο, με τη βοήθεια της ομάδας του. «Ήταν πολύ στοργική μαζί του. Ρωτούσε πράγματα που θα ρωτούσε μια μητέρα, αν ήταν αρκετά ζεστά ντυμένος, αν είχε κοιμηθεί μετά το πρώτο βουνό», ανέφερε.

Η στιγμή που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην οικογένεια ήρθε την επόμενη ημέρα. Όταν η Κέιτ Μίντλετον πέρασε ξανά από την ομάδα, χαιρέτησε τον 11χρονο με το όνομά του. «Δεν το πιστεύαμε ότι το θυμήθηκε», είπε ο πατέρας του.

Η προσπάθεια του Τεντ

Το Three Peaks Challenge περιλαμβάνει ανάβαση στο Σκάφελ Πάικ στην Αγγλία, στο Μπεν Νέβις στη Σκωτία και στο Σνόουντον στην Ουαλία, συνήθως μέσα σε ένα 24ωρο. Για την ομάδα του Τεντ, η διαδρομή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς χρειάστηκε να τον μεταφέρουν σε όλη τη διαδρομή με το αμαξίδιό του.

Ο Πιτ περιέγραψε την ανάβαση στο Σκάφελ Πάικ ως «εξαιρετικά σκληρή», με βροχή, δυνατούς ανέμους και χιόνι στο Μπεν Νέβις. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα ολοκλήρωσε την προσπάθεια σε λιγότερο από 30 ώρες, ξεπερνώντας τον στόχο της κατά δέκα λεπτά.

Ο Τεντ έμεινε παράλυτος σε ηλικία τριών ετών, όταν διαγνώστηκε με επιθετικό όγκο στη σπονδυλική στήλη. Ο πατέρας του είπε ότι το παιδί παραπονιόταν για πόνο στην πλάτη, αλλά ήταν πολύ μικρό για να εξηγήσει τι ακριβώς ένιωθε. Όπως ανέφερε, ο όγκος μεγάλωνε με πολύ γρήγορο ρυθμό.

Παρά τις δυσκολίες της διαδρομής, ο 11χρονος περιέγραψε την εμπειρία με χιούμορ. «Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ αστείο, γιατί χοροπηδούσα συνέχεια πάνω κάτω», είπε.

Ο έρανος της οικογένειας για τη Molly Ollys είχε αρχικό στόχο τις 5.000 λίρες, όμως μετά τη δημοσιότητα που πήρε η συνάντηση με την Κέιτ Μίντλετον έχει ξεπεράσει τις 11.000 λίρες.

Ο Πιτ είπε ότι η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με περισσότερες δωρεές και πολλά μηνύματα στήριξης. Εξέφρασε την ελπίδα η προσπάθεια του Τεντ να εμπνεύσει και άλλα παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια θέση να δουν τι μπορούν να καταφέρουν.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κέιτ Μίντλετον: Το σπάνιο κείμενό της με σύμβουλη που έδωσε σε γονέα