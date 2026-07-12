Κέιτ Μίντλετον: Η παρουσία της στο Γουίμπλεντον «σημαίνει πολλά για τους παίκτες», δήλωσε ο Άντι Μάρεϊ

Η εμβληματική μορφή του βρετανικού τένις Άντι Μάρεϊ υπενθύμισε στον κόσμο γιατί η Κέιτ Μίντλετον αποτελεί κεντρική φιγούρα στο Γουίμπλεντον.

Ο Βρετανός τενίστας, ο οποίος αποσύρθηκε τον Αύγουστο του 2024, δήλωσε στο περιοδικό Hello ότι πιστεύει ότι η παρουσία μελών της βασιλικής οικογένειας, όπως η πριγκίπισσα της Ουαλίας, στο κοινό του Γουίμπλεντον αποτελεί σημαντικό μέρος της «ταυτότητας» του τουρνουά που διεξάγεται στο Λονδίνο.

«Νομίζω ότι σημαίνει πολλά για τους παίκτες και τους οπαδούς του τένις το να βλέπουν τη βασιλική οικογένεια στο Γουίμπλεντον», είπε ο Ολυμπιονίκης. «Είναι μέρος της παράδοσης του Γουίμπλεντον και αρέσει πολύ στους οπαδούς, ειδικά στους οπαδούς από το εξωτερικό».

Οι δηλώσεις του Άντι Μάρεϊ για την Κέιτ Μίντλετον

Ο Μάρεϊ ανέφερε επίσης ότι πιστεύει ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Κέιτ είναι τόσο μεγάλη οπαδός του τένις είναι επειδή ασχολείται περιστασιακά με το άθλημα. Είναι επίσης προστάτιδα του All England Lawn Tennis and Croquet Club, όπου διεξάγεται το Γουίμπλεντον.

«Είναι σίγουρα οπαδός του τένις και παίζει και η ίδια λίγο, νομίζω. Νομίζω ότι παίζει και πάντελ», δήλωσε ο Μάρεϊ στο μέσο ενημέρωσης.

Sir Andy Murray 🤝 Princess of Wales pic.twitter.com/bf6uDYi60U — BBC Sport (@BBCSport) July 2, 2026

Συνέχισε λέγοντας ότι μία από τις αγαπημένες του αναμνήσεις με την πριγκίπισσα Κέιτ ήταν όταν παρακολούθησαν την Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Σουόν να αντιμετωπίζει την αμερικανίδα Μάντισον Κις νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου του Γουίμπλεντον.

«Ναι, ήταν ένα διασκεδαστικό απόγευμα… Παρακολουθήσαμε τον αγώνα μεταξύ της Κέιτι Σουόν και της Μάντισον Κις, οπότε ήταν ωραίο να βλέπουμε μαζί μια Βρετανίδα παίκτρια», θυμήθηκε στο περιοδικό Hello.

Στον τελικό του Γουίμπλεντον η πριγκίπισσα της Ουαλίας

Η συνέντευξή του δόθηκε την ίδια μέρα που η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρακολούθησε τον τελικό γυναικών στο Γουίμπλεντον, το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Η πριγκίπισσα Κέιτ χαιρέτησε τους θαυμαστές καθώς κατευθυνόταν προς τη συνηθισμένη της θέση στην πρώτη σειρά του Royal Box, του αποκλειστικού τμήματος των κερκίδων του Centre Court με 74 θέσεις, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, την Κάρολ Μίντλετον.

Our Patron HRH The Princess of Wales enjoyed that one.#Wimbledon pic.twitter.com/Av3TM8cqp1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026

Η Κέιτ Μίντλετον κατέβηκε στο γήπεδο για να απονείμει το τρόπαιο του γυναικείου πρωταθλήματος, το «Venus Rosewater Dish», στην 21χρονη Λίντα Νόσκοβα, η οποία νίκησε τη συμπατριώτισσά της, Καρολίνα Μούχοβα, σε τρία σετ και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στο Γουίμπλεντον.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι γνωστό ότι παίζει τένις και, σύμφωνα με τον Αυστραλό αστέρα του τένις Ροντ Λέιβερ, έχει μάλιστα νικήσει τον σύζυγό της σε αγώνες στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από People