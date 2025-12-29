Κέιτ Μίντλετον: Η χριστουγεννιάτικη έξοδος με τα παιδιά της που ελάχιστοι πρόσεξαν

Η Κέιτ Μίντλετον χάρισε στην πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις μια διακριτική, οικογενειακή έξοδο χαμηλών τόνων, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνόδευσε την 10χρονη κόρη της και τον 7χρονο γιο της σε απογευματινή παράσταση του Thursford Christmas Spectacular στις 23 Δεκεμβρίου, στο Νόρφολκ.

Το Thursford Christmas Spectacular περιγράφεται ως «ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα ασταμάτητου τραγουδιού, χορού, μουσικής, χιούμορ και ποικιλίας», με τη συμμετοχή 130 καλλιτεχνών. Ο οικοδεσπότης της παράστασης, Lloyd Hollett, μίλησε για τη στιγμή που υποδέχτηκε την Πριγκίπισσα της Ουαλίας και δύο από τα παιδιά της.

«Τι ημέρα… Σήμερα είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε την Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, μαζί με την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις, οι οποίοι παρακολούθησαν την απογευματινή μας παράσταση», έγραψε στο Instagram story, πάνω από φωτογραφία του άδειου θεάτρου, σε στιγμιότυπο που δημοσίευσε το Hello! magazine.

«Το να τους βλέπω στο βασιλικό θεωρείο να απολαμβάνουν το σόου μας ήταν πραγματικά μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Κλείνουμε σίγουρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς η τελευταία μας παράσταση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν επίσης έναν μεγαλύτερο γιο, τον πρίγκιπα Τζορτζ, 12 ετών, ο οποίος στο παρελθόν έχει απουσιάσει από παρόμοιες εξόδους με τη μητέρα και τα αδέλφια του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τζορτζ συνόδευσε τον πατέρα του, τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ, στην προετοιμασία του ετήσιου χριστουγεννιάτικου γεύματος στο The Passage, μια φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης.

Με πληροφορίες από People