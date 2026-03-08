Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που διέψευσε για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η πρώτη κοινή συνέντευξη της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουίλιαμ το 2010, με αφορμή τον αρραβώνα τους, εξακολουθεί να περιλαμβάνει αποκαλύψεις για τη σχέση τους.

Στη σχεδόν 18λεπτη συνέντευξη που έδωσαν στο ITV News, τη μεγαλύτερη κοινή τους συνέντευξη μέχρι σήμερα, το ζευγάρι αναφέρθηκε με χιούμορ σε μια φήμη που κυκλοφορούσε τότε, ότι η Κέιτ Μίντλετον είχε κρεμασμένη στον τοίχο του δωματίου της μια φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, όταν ήταν μικρή.

«Υπάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί, ότι είχες μια φωτογραφία του στον τοίχο σου όταν ήσουν παιδί», είπε ο παρουσιαστής στη συνέντευξη, η οποία γυρίστηκε στο παλάτι του Σεντ Τζέιμς στο Λονδίνο.

«Δεν ήταν μόνο μία», παρενέβη γελώντας ο Ουίλιαμ. «Ήταν περίπου δέκα ή είκοσι». Η Κέιτ απάντησε χαμογελώντας: «Μακάρι να ήταν έτσι. Όχι, στον τοίχο μου είχα το μοντέλο από τη διαφήμιση των Levi’s, όχι τον Ουίλιαμ, συγγνώμη».

«Ήμουν εγώ με Levi’s, ειλικρινά», πρόσθεσε αστειευόμενος ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου. Το ζευγάρι γνωρίστηκε ως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους στη Σκωτία. Για περισσότερο από έναν χρόνο ήταν φίλοι, πριν ξεκινήσουν τη σχέση τους το 2003. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε το 2010, όταν ο Ουίλιαμ έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ιδιωτικών διακοπών στην Κένυα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με μπλε ζαφείρι από τη Σρι Λάνκα και διαμάντια, το οποίο ανήκε προηγουμένως στη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Είναι το δαχτυλίδι αρραβώνα της μητέρας μου, οπότε σκέφτηκα ότι ήταν πολύ όμορφο να το χρησιμοποιήσω, αφού δεν μπορεί να είναι εδώ για να μοιραστεί μαζί μας τη χαρά και τον ενθουσιασμό αυτής της στιγμής. Είναι ο δικός μου τρόπος να την κρατώ κοντά μας», φέρεται να της είχε πει τότε.

Στη συνέντευξη μίλησαν επίσης για την πρόταση γάμου, αλλά και για τον σύντομο χωρισμό τους το 2007. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν πρέπει να πιστεύει κανείς όλα όσα γράφονται στις εφημερίδες, αλλά σε εκείνη την περίπτωση πράγματι χωρίσαμε για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

«Ήμασταν πολύ νέοι και ακόμη στο πανεπιστήμιο, προσπαθούσαμε να βρούμε τον εαυτό μας και τον δρόμο μας. Ήταν μια περίοδος που χρειαζόμασταν λίγο χώρο, και τελικά αυτό λειτούργησε προς το καλύτερο», συνέχισε. Η Κέιτ παραδέχτηκε ότι εκείνη την περίοδο δυσκολεύτηκε, όμως τελικά τη βοήθησε να ωριμάσει.

«Τότε δεν ήμουν καθόλου χαρούμενη, αλλά τελικά με έκανε πιο δυνατή. Ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που ίσως δεν είχες συνειδητοποιήσει. Όταν είσαι νέος μπορεί να χαθείς μέσα σε μια σχέση, και τελικά εκτίμησα εκείνον τον χρόνο για μένα παρόλο που τότε δεν το έβλεπα έτσι», είχε επισημάνει από μεριάς της.

Με πληροφορίες από PEOPLE