Κέιτ Μίντλετον: Η αποκάλυψη για μία αλλαγή στον τρόπο ζωής της μετά τη διάγνωση του καρκίνου

Η Κέιτ Μίντλετον, μοιράστηκε πρόσφατα λεπτομέρειες για μια αλλαγή στον τρόπο ζωής της μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

Κατά την επίσκεψή της στο ζυθοποιείο Southwark Brewing Company στο Λονδίνο στις, μία από τις πολλές στάσεις που έκανε μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά μήκος του ποταμού Τάμεση εκείνη την ημέρα, η Κέιτ Μίντλεντον μίλησε ανοιχτά για αυτή την αλλαγή.

Κέιτ Μίντλετον: «Πρέπει πλέον να είμαι πολύ πιο συνειδητή»

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ενώ σέρβιρε ποτήρια με μπύρα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «από τότε που διαγνώστηκα, δεν καταναλώνω πολύ αλκοόλ. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει πλέον να είμαι πολύ πιο συνειδητή».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μοιράστηκε αυτή την αλλαγή με το κοινό, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση ότι ο καρκίνος με τον οποίο διαγνώστηκε, είναι σε ύφεση.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2024, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο όπου αποκάλυπτε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, που είχε εντοπιστεί μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά δύο μήνες νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους, μείωσε τα βασιλικά της καθήκοντα για να επικεντρωθεί στην υγεία της και ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.

Τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε με «ανακούφιση» ότι βρισκόταν σε ύφεση.

Μετά την ανακοίνωση της ύφεσης, η επανήλθε σταδιακά τα βασιλικά της καθήκοντα και ξεκίνησε να μιλά ανοιχτά για τις προκλήσεις της περιόδου μετά τη θεραπεία.

Με πληροφορίες από PEOPLE