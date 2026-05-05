Κέιτ Μίντλετον: Γιατί απέρριψε την πρόσκληση της Άννα Γουίντουρ για το Met Gala 2026

Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να απέρριψε προσωπική πρόσκληση για το Met Gala 2026, από την Άννα Γουίντουρ.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της διοργάνωσης, δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Μίντλετον αρνείται να παραστεί στο λαμπερό event της «πρώτης Δευτέρας του Μαΐου», καθώς η Γουίντουρ φέρεται να την είχε καλέσει και το 2025, χωρίς όμως θετική ανταπόκριση.

«Η Κέιτ είναι η μία διασημότητα που η Άννα θέλει, αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει», ανέφερε πηγή μιλώντας στο Sky News, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί «μια εμμονή» για την ισχυρή παράγοντα της μόδας.

Η επιθυμία της Γουίντουρ να δει την Κέιτ στο Met Gala θυμίζει τον ενθουσιασμό γύρω από την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία είχε εμφανιστεί το 1996 φορώντας δημιουργία Dior και το χαρακτηριστικό περιδέραιο με πέρλες και ζαφείρια, που αργότερα πέρασε στην Κέιτ μέσω του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τα επανειλημμένα «όχι» της Κέιτ Μίντλετον στο Met Gala

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Γουίντουρ δεν επιδίωξε την παρουσία της Κέιτ Μίντλετον λόγω της Νταϊάνα, αλλά επειδή θεωρείται «το απόλυτο έπαθλο» και θα μπορούσε να κλέψει την παράσταση της βραδιάς.

Μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να μεσολαβήσει ακόμη και μέσω του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα, χωρίς αποτέλεσμα.

Πηγές αναφέρουν ότι η άρνηση της πριγκίπισσας δεν σχετίζεται μόνο με το φορτωμένο πρόγραμμά της, αλλά και με θέμα αρχής, καθώς δεν επιθυμεί να μετατραπεί σε «κεντρική εικόνα της βραδιάς» ή να συνδεθεί με το αφήγημα της Νταϊάνα στο πλαίσιο ενός fashion event.

«Δεν επρόκειτο απλώς για μια πρόσκληση. Ήταν μια προσπάθεια να γίνει το απόλυτο σύμβολο της βραδιάς, κάτι που δεν την ενδιέφερε», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή.

Ωστόσο παρά την απουσία της Κέιτ, το Met Gala 2026 συγκέντρωσε πλήθος διάσημων προσκεκλημένων, οι οποίοι ακολούθησαν το φετινό dress code «Fashion is Art».

Με πληροφορίες από Sky News