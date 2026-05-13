Κέιτ Μίντλετον: Eκατοντάδες πολίτες ετοιμάζονται να την υποδεχτούν στην Ιταλία

Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στην ιταλική πόλη Reggio Emilia για να υποδεχθεί την Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία ξεκινά τα διεθνή ταξίδια έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά κιγκλιδώματα, πολίτες κρατούσαν λουλούδια και πανό με το μήνυμα «Ciao Kate», εν αναμονή της άφιξής της το απόγευμα της Τετάρτης για τη διήμερη επίσκεψή της.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ταξίδι της πριγκίπισσας στο εξωτερικό μετά την περιπέτεια της υγείας της, με επίκεντρο της επίσκεψης την εκστρατεία της για την προσχολική εκπαίδευση και την ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.

«Αναμφίβολα πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την πριγκίπισσα. Θα υπάρξουν πολλές σημαντικές στιγμές μέσα στο 2026, όμως αυτή είναι η πρώτη επίσημη διεθνής επίσκεψή της μετά την ανάρρωσή της και έχει ιδιαίτερη σημασία», δήλωσε συνεργάτης της.

Η επιλογή της Reggio Emilia δεν ήταν τυχαία, καθώς η πόλη είναι διεθνώς γνωστή για το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει στην πρώιμη παιδική ηλικία, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, τη δημιουργικότητα και τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι.

Σύμφωνα με συνεργάτες της πριγκίπισσας, η Κέιτ Μίντλετον επιθυμεί να μελετήσει διαφορετικά μοντέλα παιδικής ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο, με στόχο να ανοίξει έναν διεθνή διάλογο γύρω από τη σημασία των πρώτων χρόνων ζωής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συναντήσει εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά σε σχολεία και κοινωνικά προγράμματα της περιοχής, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά της Μπολόνια.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ένα από τα δημοφιλέστερα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα βρεθεί μπροστά σε διεθνές κοινό μετά την επίσκεψή της στη Βοστώνη μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ τον Δεκέμβριο του 2022.

Έκτοτε, η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και μίλησε δημόσια για τις δύσκολες στιγμές της θεραπείας της. Τον Ιανουάριο του 2025 αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Η παρούσα επίσκεψη θεωρείται ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα, με συνεργάτες της να κάνουν λόγο για «ανέβασμα ρυθμών».

«Ανυπομονεί να βρίσκεται εδώ. Είναι γεμάτη ενέργεια και ενθουσιασμό να δει από κοντά πώς λειτουργεί το μοντέλο της Reggio Emilia και να γνωρίσει τους ανθρώπους της πόλης», ανέφερε βασιλικός συνεργάτης.

Η πριγκίπισσα διατηρεί επίσης προσωπικούς δεσμούς με την Ιταλία, καθώς είχε περάσει μέρος του gap year της στη Φλωρεντία μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο.

Με πληροφορίες από BBC