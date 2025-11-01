Κέιτ Μίντλετον - βασίλισσα Καμίλα: Ο ρόλος τους στην αφαίρεση των τίτλων του Άντριου

Η απόφαση για την ιστορική απόφαση της αφαίρεσης όλων των βασιλικών τίτλων από τον Άντριου ανήκε στον βασιλιά Κάρολο.

Ωστόσο, ο Βρετανός μονάρχης είχε τη στήριξη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας, η οποία συμμετείχε ενεργά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις πριν από την ανακοίνωση για την αφαίρεση του τίτλου, των τιμών και των διακρίσεων του Άντριου, ο οποίος θα ονομάζεται πλέον απλώς Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ.

Πηγή κοντά στον βασιλιά Κάρολο, μιλώντας στο PEOPLE εξήγησε ότι έκανε με τη στήριξη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του γιου και διαδόχου του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, όμως «ένιωσε μια γυναικεία πινελιά» στην ανακοίνωση, υπονοώντας ότι η βασίλισσα Καμίλα και η Κέιτ Μίντλετον πιθανόν συμμετείχαν στην απόφαση.

Αναφερόμενη άμεσα στις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Άντριου, τις οποίες ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί και τη γνωστή του σχέση με τον Τζέφρι Επστάιν, η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως « επιθυμούν να ξεκαθαρίσουν ότι οι σκέψεις τους και η μέγιστη συμπάθεια τους έχουν υπάρξει, και θα παραμείνουν, με τα θύματα και επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

«Θα έλεγα ότι η βασίλισσα είχε συμμετοχή σε αυτό. Θα υπήρχε ώθηση από την Καμίλα και την Κέιτ και υπήρξε και πίεση από τον Ουίλιαμ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βασίλισα Καμίλα, έχει εδώ και καιρό ασχοληθεί με θέματα ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού και κακοποίησης. Έχει αποκαλύψει προηγουμένως ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη, είχε γράψει προσωπικό γράμμα στη Γαλλίδα επιζήσασα βιασμού Ζιζέλ Πελικό και μίλησε με θύματα ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας σε ένα ισχυρό ντοκιμαντέρ του 2024.

Με πληροφορίες από PEOPLE