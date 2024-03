Κέιτ Μίντλετον: Βασιλικός βιογράφος αποκαλύπτει - «Η πριγκίπισσα δεν έχει αναρρώσει 100%»

Η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει από «μυστηριώδη επέμβαση» στην κοιλιακή χώρα ενώ το παλάτι παραμένει «σφίγγα», τόσο για την πορεία της υγείας της, όσο και για την επιστροφή της στα βασιλικά καθήκοντα.

Αν και η αρχική ανακοίνωση ανέφερε πως η Κέιτ Μίντλετον, μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, στις 16 Ιανουαρίου, θα αναρρώσει στην εξοχική κατοικία Adelaide Cottage, στο πλευρό του συζύγου και των τριών παιδιών της ενώ θα επιστρέψει στις βασιλικές υποχρεώσεις μετά το Πάσχα των Καθολικών, μια νέα ανακοίνωση από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημιούργησε μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας.

Το πρωί της Τρίτης το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως η Κέιτ Μίντλετον θα δώσει το παρών στην στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour για τα γενέθλια του μονάρχη, στις 8 Ιουνίου. Ο βρετανικός Τύπος αντέδρασε αφού αρμόδιο να ανακοινώνει τις επίσημες εμφανίσεις του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι μόνο το παλάτι του Κένσινγκτον. Παράλληλα, σχετικά δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο εξέφραζαν ανησυχία για την υγεία της πριγκίπισσας αφού η επάνοδος στις επίσημες υποχρεώσεις μετατέθηκε για τον Ιούνιο.

Η επίμαχη ανάρτηση από τον επίσημο ιστότοπο του βρετανικού Στρατού κατέβηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας αλλά τα ερωτήματα για την υγεία της μέλλουσας βασίλισσας παραμένουν αναπάντητα. «Η Κέιτ αναρρώνει αλλά δεν είναι καλά 100%», δήλωσε στην έντυπη έκδοση του βρετανικού περιοδικού Hello! ο Ρόμπερτ Τζόμπσον, δημοσιογράφος και βασιλικός βιογράφος, που έχει γράψει περισσότερα από 10 βιβλία για τα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας ενώ η «The Wall Street Journal» τον έχει χαρακτηρίσει «νονό» του βασιλικού ρεπορτάζ.

Ο βασιλικός βιογράφος, που το καλοκαίρι αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο του βιβλίο υπό τον τίτλο «Catherine, The Princess of Wales», δήλωσε στο Hello!: «Από ό,τι ακούω, η Κέιτ έχει μπει πάλι σε μια καθημερινότητα και αναρρώνει καλά αλλά δεν θέλει να πιέσει τα πράγματα. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της και θεωρώ πως αναρρώνει καλά αλλά δεν έχει αναρρώσει 100%».

«Η οικογένεια είναι για την Κέιτ Μίντλετον το κέντρο του κόσμου της»

Ο έμπειρος βασιλικός βιογράφος μίλησε και για το πρόβλημα υγείας του βασιλιά Κάρολου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μονάρχης επικεντρώθηκε για την λειτουργία του θεσμού σε μόνο τέσσερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Δηλαδή, στον ίδιο με την βασίλισσα Καμίλα και στον μέλλοντα βασιλιά Ουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον.

Όμως, τώρα δύο από τα πλέον υψηλόβαθμα μέλη του οίκου των Ουίνδσορ, ο Κάρολος και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν βρεθεί εκτός κάδρου λόγω προβλημάτων υγείας. «Είμαι σίγουρος πως θα την υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες όταν είναι αρκετά καλά, ώστε να επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα. Αυτή θα ανυπομονεί (για την επιστροφή της), όμως, παράλληλα, αισθάνεται τυχερή που περνά χρόνο με τα παιδιά της και που η ανάρρωσή της είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο Τζόμπσον.

Στο ίδιο μήκος κύματος η βασιλική ρεπόρτερ Έμιλι Νας, δήλωσε πως η οικογένεια είναι για την Κέιτ Μίντλετον «το κέντρο του κόσμου της». «Το να έχει τη δυνατότητα να είναι στο σπίτι με τον Τζορτζ, την Σάρλοτ και τον Λούις κοντά της αυτό χωρίς αμφιβολία της έχει ανεβάσει το ηθικό», δήλωσε η Νας. Η τελευταία επίσημη εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον ήταν στην χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Σάντριγχαμ μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους. Έκτοτε, η πριγκίπισσα εξαφανίστηκε από τη δημόσια ζωή.

Την Δευτέρα ο αμερικανικός ιστότοπος TMZ δημοσίευσε μια θολή φωτογραφία με την Κέιτ Μίντλετον σε όχημα που οδηγούσε η μητέρα της, Κάρολ, στην περιοχή του Ουίνδσορ. Το δημοσίευμα ανέφερε πως οι δύο γυναίκες δεν συνοδεύονταν από άλλα μέλη της οικογένειας, ούτε από σωματοφύλακες. Επειδή ο φωτογραφικός φακός τις «συνέλαβε» γύρω στις 9 το πρωί (τοπική ώρα) εικάζεται πως θα επέστρεφαν, αφού είχαν αφήσει τα παιδιά στο σχολείο.

Με πληροφορίες από Hello Magazine