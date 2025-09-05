Κέιτ Μίντλετον: Αποκάλυψε το νέο της look με τα ξανθά μαλλιά

Η Κέιτ Μίντλετον στην τελευταία δημόσια εμφάνισή της, αποκάλυψε την μεγάλη αλλαγή -που υποπτεύονταν όλοι- στο look της.

Πριν λίγες ημέρες, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, έδωσαν το παρών και παρακολουθήσουν τη λειτουργία στην εκκλησία Crathie Kirk, που βρίσκεται κοντά στη βασιλική κατοικία Balmoral στη Σκωτία.

Ωστόσο, φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την σπάνια αυτή εμφάνιση στα social media, αποκάλυψαν πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει υιοθετήσει την πιο ξανθιά εκδοχή των μαλλιών της μέχρι σήμερα.

Πράγματι, στις 4 Σεπτεμβρίου ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες, η Κέιτ Μίντλετον υιοθέτησε το πιο ξανθό και μακρύ χτένισμα που έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. Η εμφάνιση αυτή αποτελεί σαφή αλλαγή σε σχέση με το χρώμα των μαλλιών της τον Ιούλιο, όταν παρακολούθησε το Γουίμπλεντον στις 12 και 13 Ιουλίου με πιο σκούρα, καστανά μαλλιά.

Όπως πολλές γυναίκες, έτσι και η Κέιτ Μίντλετον έχει αλλάξει αρκετές φορές το χρώμα και το στυλ των μαλλιών της όλα αυτά τα χρόνια. Έχει πειραματιστεί με κοντά φιλαρίσματα, ξανθές ανταύγειες, αφέλειες τύπου «κουρτίνας», ενώ το 2017 δώρισε ανώνυμα 18 εκατοστά από τα μαλλιά της στον φιλανθρωπικό οργανισμό Little Princess Trust.

Ο οργανισμός δημιουργεί περούκες από φυσικά μαλλιά και τις προσφέρει σε παιδιά που έχουν χάσει τα δικά τους λόγω χημειοθεραπειών ή ακτινοβολιών. Τον Ιανουάριο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, μοιράστηκε με μια γυναίκα που βρισκόταν υπό θεραπεία για καρκίνο ότι η ίδια δε χρησιμοποίησε cold cap (σκουφάκι ψύξης για την πρόληψη της τριχόπτωσης από χημειοθεραπεία) κατά τη διάρκεια της δικής της θεραπείας.

«Μου είπε απλώς ότι δεν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσει. Το να χάσει τα μαλλιά της, που είναι τόσο χαρακτηριστικά, θα ήταν φρικτό. Όλοι λατρεύουν τα μαλλιά της!» ανέφερε στο PEOPLE η ασθενής με την οποία είχε μιλήσει η Κέιτ Μίντλετον.

Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο του 2024 ανακοίνωσε δημόσια πως υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, ενώ τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία της. Στη συνέχεια τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Με πληροφορίες από PEOPLE