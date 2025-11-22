Κέιτ Μίντλετον: Αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο πίσω από την πρόσφατη ξανθή της εμφάνιση

Η Κέιτ Μίντλετον μίλησε πρώτη φορά για την πιο ξανθή απόχρωση των μαλλιών της, η οποία είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τα ΜΜΕ το φετινό φθινόπωρο.

Η Κέιτ Μίντλετον εθεάθη για πρώτη φορά με ξανθά μαλλιά στις 24 Αυγούστου, σε έξοδό της κοντά στο κάστρο του Μπαλμόραλ.

Μάλιστα, η αλλαγή αυτή ήταν ιδιαίτερα εμφανής την επόμενη εβδομάδα, στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και τα ξανθά μαλλιά της τράβηξαν όλα τα βλέμματα.

Η αλλαγή στο χρώμα σόκαρε τους παρατηρητές της βασιλικής οικογένειας, καθώς επρόκειτο σύμφωνα με πολλούς για την πιο τολμηρή αλλαγή που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, το ξανθό λουκ δεν κράτησε για πολύ καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε ξανά με πιο σκούρο καστανό χρώμα, όταν παρακολούθησε τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι Γυναικών μεταξύ Αγγλίας και Αυστραλίας στο Ίστ Σάσεξ.

Πριν λίγες ημέρες, η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσε το παρών στο Royal Variety Performance στο Λονδίνο και αποκάλυψε στην ηθοποιό Σου Πόλαρντ τι οδήγησε στην αλλαγή αυτή.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Πόλαρντ της είπε: «Μου αρέσουν τα μαλλιά σου, φαίνονται πολύ πιο ανοιχτά». «Ήταν καστανά, αλλά άνοιξαν από τον ήλιο», φέρεται να απάντησε η Κέιτ Μίντλετον αποκαλύπτοντας πως δεν επρόκειτο για αλλαγή που επέλεξε αλλά που προέκυψε.

Με πληροφορίες από PEOPLE