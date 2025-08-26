Κέιτ Μίντλετον: Αποκαλύφθηκε το νέο της look κατά τη διάρκεια σπάνιας δημόσιας εμφάνισής της

Με νέο look στα μαλλιά της εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης δημόσιας εμφάνισής της, η Κέιτ Μίντλετον.

Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ την Κυριακή, συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, έδωσαν το παρών και παρακολουθήσουν τη λειτουργία στην εκκλησία Crathie Kirk, που βρίσκεται κοντά στη βασιλική κατοικία Balmoral στη Σκωτία.

Ωστόσο φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν από την σπάνια αυτή εμφάνιση στα social media, αποκάλυψαν πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει υιοθετήσει την πιο ξανθιά εκδοχή των μαλλιών της μέχρι σήμερα.

Όπως διακρίνεται και στα πλάνα, η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται να έχει ανανεώσει τα καστανά της μαλλιά, δίνοντάς τους μια χρυσοκαστανή απόχρωση, καλύπτοντάς τα παράλληλα με ένα καπέλο.

Το νέο της look αποτελεί αλλαγή σε σχέση με την πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, καθώς τον Ιούλιο, όπου είχε δώσει το παρών στο τουρνουά Wimbledon, τα μαλλιά της ήταν εμφανώς πιο σκούρα.

Η πρόσφατη αυτή εμφάνιση του βασιλικού ζεύγους, είναι η πρώτη μετά την είδηση της μετακόμισης σε νέο σπίτι στο Ουίνδσορ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. «Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε με τη σειρά του πριν λίγες ημέρες εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN, όταν η είδηση άρχισε να γίνεται γνωστή.

