Κέιτ Μίντλετον: Ανακοίνωσε την πρώτη επίσκεψή της στο εξωτερικό μετά τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζεται για ένα νέο βασιλικό ταξίδι στο εξωτερικό, καθώς στις 5 Μαΐου ανακοινώθηκε ότι θα επισκεφθεί την Ιταλία από τις 13 έως τις 14 Μαΐου.

Πρόκειται για την πρώτη της επίσημη αποστολή της Κέιτ Μίντλετον εκτός Βρετανίας μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο το 2024, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα συμβολική επιστροφή στα δημόσια καθήκοντα.

Η 44χρονη είχε παραμείνει για μεγάλο μέρος της περασμένης χρονιάς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ακολουθούσε θεραπεία και περίοδο ανάρρωσης.

Στις αρχές του 2025, μετά την ανακοίνωση ότι βρίσκεται σε ύφεση, ξεκίνησε σταδιακά να επιστρέφει σε πιο πλήρες πρόγραμμα υποχρεώσεων, με το ταξίδι αυτό να θεωρείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα.

Η Κέιτ Μίντλετον επιστρέφει στα βασιλικά καθήκοντα με ταξίδι στην Ιταλία

Η διήμερη επίσκεψή της στη Ρέτζιο Εμίλια συνδέεται με έναν από τους βασικούς άξονες της δράσης της: την πρώιμη παιδική ανάπτυξη.

Η ίδια αντιμετωπίζει την αποστολή ως μια «ερευνητική επίσκεψη», με στόχο να γνωρίσει από κοντά το διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό μοντέλο της περιοχής και να δει πώς εφαρμόζεται στην πράξη, μέσα από επαφές με εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά αλλά και τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με το παλάτι του Κένσινγκτον, η επίσκεψη αυτή αποτελεί «σημαντικό επόμενο βήμα» για το Royal Foundation Centre for Early Childhood της Κέιτ, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας της “Shaping Us”, που εστιάζει στην καθοριστική σημασία των πρώτων πέντε χρόνων της ζωής για τη μετέπειτα ανάπτυξη.

Η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να παρουσιάσει και να συνδέσει το έργο της με διεθνείς πρακτικές, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της ανθρώπινης σχέσης και του φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη των παιδιών.

Παράλληλα, η επίσκεψη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δράσεων που δείχνουν την ενισχυμένη επιστροφή στον δημόσιο ρόλο της, με το ταξίδι στην Ιταλία να αποκτά και συμβολικό χαρακτήρα: μια επανασύνδεση με τα καθήκοντά της και ταυτόχρονα μια συνέχεια στο πολυετές έργο της γύρω από την παιδική ηλικία και την ψυχική υγεία.

Με πληροφορίες από PEOPLE