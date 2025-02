Κέβιν Σπέισι: «Ίσως ήμουν κι εγώ θύμα του» λέει ο Γκάι Πιρς - «Ωρίμασε», του απάντησε

Ο Γκάι Πιρς επανήλθε στις κατηγορίες του εναντίον του Κέβιν Σπέισι, ο οποίος ακόμη αντιμετωπίζει καταγγελίες εις βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το 2018 ο Γκάι είχε χαρακτηρίσει τον Σπέισι ως «άτομο που αγγίζει πολύ». Επανήλθε στην τοποθέτησή του και συγκεκριμένα, δήλωσε τη Δευτέρα στο Hollywood Reporter, ότι ο Σπέισι «με είχε βάλει στόχο, χωρίς αμφιβολία» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «L.A. Confidential», το 1997. «Ήμουν φοβισμένος, γιατί ο Κέβιν είναι αρκετά επιθετικός. Είναι εξαιρετικά γοητευτικός και ταλαντούχος, αλλά ήμουν νέος και ευάλωτος, και με στοχοποίησε», συνέχισε.

Ο 65χρονος -οσκαρικός- ηθοποιός έχει παραδεχτεί ότι προέβη σε «άτσαλες» προσεγγίσεις προς άνδρες στο παρελθόν, αλλά αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Ωστόσο, πολλοί από τους συναδέλφους του επιμένουν για τη συμπεριφορά του. Το κίνημα #MeToo ήταν μια «απίστευτη αφύπνιση» για τον ίδιο, είπε ο Πιρς, ο οποίος, όταν έμαθε για τις κατηγορίες εναντίον του Σπέισι, «κατέρρευσε και ξέσπασε σε κλάματα». Δήλωσε ότι δεν θέλει να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως θύμα, αλλά παραδέχτηκε ότι «ίσως ήμουν θύμα σε κάποιο βαθμό».

Απάντηση Σπέισι: «Τους είπες ότι ήρθες να περάσουμε χρόνο μαζί;»

Μέσω Χ (πρώην Twitter), ο Σπέισι του απάντησε: «Αν έκανα κάτι που σε αναστάτωσε, θα μπορούσες να μου το είχες πει. Αντίθετα, μίλησες στον Τύπο, και τώρα όλοι θέλουν την αντίδρασή μου. Θες να ξέρεις ποια είναι; Grow Up (Ωρίμασε)» και υποστήριξε στην πορεία, ότι ο Πιρς ταξίδεψε στη Γεωργία ένα χρόνο μετά το L.A. Confidential για να περάσει χρόνο μαζί του.

«Δουλέψαμε μαζί πριν από πολύ καιρό, αν έκανα κάτι τότε που σε αναστάτωσε, θα μπορούσες να με είχες προσεγγίσει, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Αντ' αυτού, όμως, αποφάσισες να μιλήσεις στον Τύπο, ο οποίος φυσικά τώρα με κυνηγάει επειδή θα ήθελε να μάθει ποια είναι η απάντησή μου στα πράγματα που είπατε. Πραγματικά θέλεις να μάθεις ποια είναι η απάντησή μου; Ωρίμασε», ακούγεται να λέει, πιο αναλυτικά.

«Παρεμπιπτόντως, είπες στον Τύπο ότι ένα χρόνο αφότου γυρίσαμε το "L.A. Confidential" πέταξες στη Σαβάνα της Τζόρτζια, ενώ εγώ γύριζα το "Midnight in the Valley of Good and Evil’" μόνο και μόνο για να περάσεις χρόνο μαζί μου; Το είπες κι αυτό στον Τύπο; Ή μήπως αυτό δεν ταιριάζει με την αφήγηση του θύματος που ετοιμάζεις; Ζητώ συγγνώμη που δεν πήρα το μήνυμα ότι δεν σου αρέσει να περνάς χρόνο μαζί μου. Ίσως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος, δεν ξέρω». Ο Σπέισι κατέληξε λέγοντας: «Αν θες να μιλήσουμε, είμαι διαθέσιμος, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Αλλά, Γκάι, ωρίμασε. Δεν είσαι θύμα».