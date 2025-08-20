Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κέβιν Κόστνερ απάντησε στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του επαγγελματίας κασκαντέρ, η οποία υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε να συμμετάσχει σε «βίαιη» αυτοσχεδιαστική σκηνή βιασμού χωρίς προειδοποίηση, συναίνεση ή την υποχρεωτική παρουσία συντονιστή οικειότητας, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Horizon: An American Saga - Chapter 2.

Σε νομική δήλωση που κατατέθηκε τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο Κόστνερ χαρακτήρισε τη μήνυση για παραβίαση σύμβασης, η οποία κατατέθηκε τον Μάιο από την βασική κασκαντέρ Ντέβιν ΛαΜπέλα, «κατάφωρο ψέμα», σχεδιασμένο «μέσω ψευδών δηλώσεων και υπερβολικής γλώσσας, να βλάψει τη φήμη μου». Ο σταρ του Yellowstone ζητά την απόρριψη ή τον περιορισμό της μήνυσης βάσει των αντι-Slapp νόμων, που έχουν σκοπό να προστατεύουν από εκφοβιστικές αγωγές.

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα. Η Χαντ αρνήθηκε να παίξει τη νέα σκηνή και, σύμφωνα με τη μήνυση, η ΛαΜπέλα κλήθηκε στο σετ χωρίς να γνωρίζει ότι η Χαντ είχε αρνηθεί και αποχωρήσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η ΛαΜπέλα δεν είχε ενημερωθεί ότι ένας νέος άνδρας ηθοποιός θα την ακινητοποιούσε βίαια ανεβάζοντας τη φούστα της. Ισχυρίζεται ότι ο Κόστνερ τής είπε να «ξαπλώσει», προτού καθοδηγήσει τον ηθοποιό να πραγματοποιήσει «επαναλαμβανόμενη βίαιη προσομοίωση βιασμού», ενώ ο ίδιος δοκίμαζε διαφορετικές λήψεις της σκηνής.

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι η σκηνή παραβίασε τα συμβατικά πρωτόκολλα που έχει διαπραγματευθεί το σωματείο Sag-Aftra, τα οποία απαιτούν προειδοποίηση 48 ωρών και συναίνεση για σκηνές με γυμνό ή προσομοίωση σεξ. Επιπλέον, καταγγέλλει ότι δεν υπήρχε συντονιστής οικειότητας, όπως όριζε η σύμβαση της Χαντ και κατ’ επέκταση η δική της ως κασκαντέρ.

Σε συμπληρωματική κατάθεση τον Ιούνιο, η συντονίστρια οικειότητας της ταινίας, Σελέστ Τσάνεϊ, στήριξε την εκδοχή της ΛαΜπέλα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απρογραμμάτιστη, απροειδοποίητη βίαιη σκηνή βιασμού», που «επιβλήθηκε αιφνιδίως στους ηθοποιούς και στους κασκαντέρ». Πρόσθεσε ότι η ΛαΜπέλα «δεν συναίνεσε στις οδηγίες που της δόθηκαν» και «δεν διέθετε τα απαραίτητα ενδύματα προστασίας και σεμνότητας».

Η δήλωση του Κόστνερ παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα. Η εκτενής κατάθεση ξεκινά με μήνυμα που έστειλε η ΛαΜπέλα στον επόπτη της εννέα ημέρες μετά το περιστατικό: «Σ’ ευχαριστώ για αυτές τις υπέροχες εβδομάδες! Έμαθα τόσα πολλά, είμαι πολύ χαρούμενη που όλα πήγαν όπως πήγαν. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα, θα τα πούμε σύντομα!».

«Δεν υπήρξε ούτε θυμός ούτε δυσαρέσκεια, μόνο ενθουσιασμός και ευγνωμοσύνη», αναφέρει η κατάθεση του δικηγόρου του Κόστνερ, Μάρτι Σίνγκερ. «Η πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται από τις ένορκες καταθέσεις δώδεκα βετεράνων μελών του συνεργείου, φωτογραφίες σε πραγματικό χρόνο της επίμαχης λήψης και τα ίδια τα λόγια της ΛαΜπέλα, είναι ότι η ευκαιριακή και σκανδαλοθηρική μήνυση της ΛαΜπέλα είναι εξίσου φανταστική με την ταινία που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης».

Η κατάθεση απορρίπτει ως «καταφανώς ψευδή» τον ισχυρισμό για αυτοσχεδιασμένη σκηνή βιασμού, περιγράφοντας το περιστατικό ως «προοικονομία και προετοιμασία για δύο βίαιους βιασμούς που λαμβάνουν χώρα εκτός κάμερας».

Η ΛαΜπέλα υποστηρίζει ότι παραπονέθηκε σε συναδέλφους για την εμπειρία, αλλά αισθάνθηκε ότι «έπρεπε να συνεχίσει να εργάζεται επαγγελματικά» καθώς η παραγωγή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ζητά αποζημίωση για τη διατάραξη της καριέρας της και για «μόνιμο τραύμα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίζει για χρόνια». Επίσης, ζητά από το δικαστήριο να διατάξει την παρουσία συντονιστή οικειότητας σε όλες τις μελλοντικές ταινίες του Κόστνερ, καθώς και την υποχρέωση των εναγομένων να παρακολουθήσουν εκπαίδευση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης ή της σεξουαλικής βίας από «αναγνωρισμένο οργανισμό».

Ο Κόστνερ εγκατέλειψε τον κερδοφόρο ρόλο του στη δημοφιλή σειρά Yellowstone για να γυρίσει το Horizon, ένα προσωπικό πρότζεκτ που φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε τετραλογία. Διέθεσε 38 εκατ. δολάρια από προσωπικά του κεφάλαια για τον προϋπολογισμό των 100 εκατ. δολαρίων των δύο πρώτων ταινιών, γουέστερν εποχής στα τέλη του 19ου αιώνα, που σκηνοθέτησε και συνυπέγραψε με τον Τζον Μπέρντ. Το πρώτο κεφάλαιο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2024 αλλά απέτυχε εμπορικά, συγκεντρώνοντας 38,7 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το δεύτερο παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2024, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γενικής διανομής.

Με πληροφορίες από Guardian