Καύσωνας: Τι είναι τα βραχιόλια που επιστρατεύει η Βαρκελώνη για την προστασία των εργαζομένων

Με την Ισπανία να πλήττεται ήδη από διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία προκάλεσαν περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους τον Ιούνιο, η Βαρκελώνη ξεκίνησε να διανέμει ειδικά βραχιόλια παρακολούθησης της θερμοκρασίας στους εργαζομένους που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση για κινδύνους στην υγεία τους.

Ο δήμος έχει διαθέσει περίπου 1.400 βραχιόλια σε εργαζομένους όπως οδοκαθαριστές, υπαλλήλους πάρκων και κήπων, καθώς και προσωπικό καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων.

Το μέτρο εντάσσεται στις προσπάθειες της πόλης να προσαρμοστεί στην «όλο και πιο επιθετική» κλιματική αλλαγή, όπως δήλωσε ο συντονιστής πρόληψης της υπηρεσίας πάρκων και κήπων της Βαρκελώνης.

Καύσωνας στην Ισπανία: Πώς λειτουργεί το βραχιόλι

Σύμφωνα με το Reuters, το βραχιόλι μετρά τη θερμοκρασία του σώματος του εργαζομένου και ενεργοποιεί ηχητική και δονητική ειδοποίηση όταν ανιχνεύσει ότι ο χρήστης διατρέχει κίνδυνο λόγω της ζέστης. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος πρέπει να διακόψει αμέσως την εργασία του.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ισπανία εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, γεγονός που οδήγησε σε αλλαγές στους κανόνες εργασίας και στα μέτρα προστασίας.

Με πληροφορίες από Reuters