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Καύσωνας στην Ισπανία: Πάνω από 1.000 οι νεκροί τον Ιούνιο - «Ήταν ο δεύτερος θερμότερος στην ιστορία»

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΝΕΚΡΟΙ ΧΙΛΙΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
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Τουλάχιστον 1.028 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη, καταγράφηκαν στην Ισπανία τον Ιούνιο, κατά το δεύτερο κύμα καύσωνα που σάρωσε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη. «Η Ισπανία αποδίδει πάνω από 1.000 επιπλέον θανάτους στη ζέστη κατά τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία» γράφει το Reuters.

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονταν στη ζέστη τον Ιούνιο του 2025, ο οποίος παραμένει ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισαν να τηρούνται στατιστικές σειρές δεδομένων, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας Aemet.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «MoMo» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με την προβλεπόμενη βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στατιστικών σειρών δεδομένων.

Επίσης, περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι θερμοκρασίες που ανακοινώνονται από την ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

To 2025, από τα μέσα Μαΐου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, 3.832 θάνατοι μπόρεσαν να αποδοθούν στη ζέστη στην Ισπανία από το σύστημα MoMo.

Καύσωνας στην Ισπανία: Το πρώτο εξάμηνο φέτος ήταν «το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Aemet ανακοίνωσε επίσης, ότι στο σύνολό του το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν «το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί ποτέ» στην Ισπανία, με μέση θερμοκρασία 1,6 βαθμό Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Η Ισπανία, χώρα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, είναι συνηθισμένη στις ακραίες θερμοκρασίες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα.

«Τα επτά, πιο ζεστά πρώτα εξάμηνα της (στατιστικής) σειράς (που αρχίζει το 1961) σημειώθηκαν στη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών», διευκρίνισε η Aemet σε ανάρτησή της στο X.

Αναλυτικά, ο μήνας Ιούνιος της φετινής χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, το οποίο αντιμετώπισαν πολλές χώρες της Ευρώπης, ήταν «ο δεύτερος πιο ζεστός μήνας Ιούνιος της στατιστικής σειράς», ύστερα από αυτόν του 2025, «με μέση θερμοκρασία 3,2 βαθμών Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα», συνέχισε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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