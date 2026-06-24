Καύσωνας στην Ευρώπη: Τι τον προκαλεί και γιατί είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος;

Ένα νέο κύμα καύσωνα σαρώνει χώρες της Ευρώπης, με ρεκόρ θερμοκρασίας ήδη να έχουν καταρριφθεί.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία αυτά φαινόμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για την Ευρώπη και ένα ηχηρό μήνυμα για τη νέα κλιματική πραγματικότητα.

Η Ευρώπη αποτελεί την ήπειρο που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, με ρυθμό περίπου δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απροετοίμαστη για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης.

Οι υποδομές της δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο υψηλές θερμοκρασίες: οι σιδηροδρομικές γραμμές παραμορφώνονται, τα καλώδια ηλεκτροδότησης υφίστανται βλάβες, τα σπίτια μετατρέπονται σε παγίδες θερμότητας και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους.

Το τρέχον κύμα καύσωνα αποτελεί ακόμη μία σκληρή υπενθύμιση, όπως επισημαίνει το CNN σε ανάλυσή του, ότι η ζέστη στην Ευρώπη γίνεται ολοένα πιο έντονη και συχνή. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που καταρρίπτει ρεκόρ μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να σπάσουν εθνικά ρεκόρ θερμοκρασίας πριν καν φτάσει ο Ιούλιος, ο οποίος συνήθως είναι ο θερμότερος μήνας του έτους.

«Αυτό δεν είναι η νέα κανονικότητα. Βρισκόμαστε απλώς στους πρόποδες μιας απόλυτης καταστροφής», δήλωσε ο καθηγητής Εντατικής Θεραπείας του University College London, Χιου Μοντγκόμερι.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Στο επίκεντρο η Γαλλία

Η Γαλλία, που βρίσκεται στο επίκεντρο του ακραίου καύσωνα, κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της. Η μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2019, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας Météo-France. Σε μία πόλη, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 44 βαθμούς Κελσίου.

Οι συνέπειες της ζέστης αποδείχθηκαν γρήγορα τραγικές. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την Τρίτη ότι από τις 18 Ιουνίου έχουν πνιγεί 40 άνθρωποι. Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους από τη ζέστη κοντά στο Μπορντό, ενώ δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο που είχε υπερθερμανθεί στη νότια Γαλλία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στην εβδομάδα, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας να εκδίδει εξαιρετικά σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, που υποδηλώνει κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Εκατοντάδες σχολεία κλείνουν ή λειτουργούν με μειωμένο ωράριο, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τρένο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ενέργεια και την υδροδότηση. «Το Λονδίνο κυριολεκτικά ψήνεται», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, António Guterres, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας για το Κλίμα στο Λονδίνο.

Το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται στους 35,6 βαθμούς Κελσίου, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταρριφθεί, ενδεχομένως ακόμη και κατά περισσότερους από 3 βαθμούς.

«Το να καταρρίπτονται ρεκόρ κατά αρκετούς βαθμούς είναι πραγματικά αδιανόητο», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Κλιματικής Έρευνας ICARUS του Πανεπιστημίου Maynooth στην Ιρλανδία, Πίτερ Θορν.

Στην Ισπανία, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Αντούχαρ της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET. Σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρισκόταν την Τρίτη σε κατάσταση συναγερμού λόγω της ζέστης.

Συνολικά, προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες είχαν εκδοθεί σε 23 ευρωπαϊκές χώρες.

Ευρώπη: Τι προκαλεί τον καύσωνα;

Οι θερμοκρασίες οφείλονται σε έναν «θερμικό θόλο» (heat dome), μια τεράστια περιοχή στάσιμων υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που έχει εγκατασταθεί πάνω από μεγάλα τμήματα της Ευρώπης και λειτουργεί σαν «καπάκι», παγιδεύοντας επίμονα τη θερμότητα.

Ο θερμικός θόλος δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο για τα ευρωπαϊκά καλοκαίρια, «όμως οι θερμοκρασίες είναι», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Άλαν, καθηγητής Κλιματικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ. Οι θερμοκρασίες αυτές ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από την καύση πετρελαίου, άνθρακα και φυσικού αερίου από τον άνθρωπο. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τη βασική θερμοκρασία του πλανήτη, καθιστώντας κάθε κύμα καύσωνα πιο έντονο.

Παράλληλα, στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό διαμορφώνεται ένα ενισχυόμενο φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο είναι γνωστό ότι αυξάνει τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων θερμικών φαινομένων παγκοσμίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Λιζ Μπέντλεϊ, διευθύνουσα σύμβουλο της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και «έχει μικρή ή και μηδενική επίδραση» στον τρέχοντα καύσωνα. Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται να ενισχύσει σημαντικά τις υψηλές θερμοκρασίες το επόμενο καλοκαίρι.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ακόμη και χωρίς το Ελ Νίνιο, η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον βασικό παράγοντα πίσω από την ακραία ζέστη. «Υπάρχει μια θλιβερή αναπόφευκτη διάσταση σε όλα αυτά, καθώς επιστήμονες σαν εμένα επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια κάθε χρόνο», δήλωσε η Φρεντερίκε Ότο, καθηγήτρια Κλιματικής Επιστήμης στο Imperial College του Λονδίνου. «Ναι, πρόκειται για την κλιματική αλλαγή. Ναι, ευθυνόμαστε εμείς. Όχι, δεν ευθύνεται το Ελ Νίνιο».

Γιατί η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος;

Ένας βασικός λόγος είναι ότι τμήματά της εκτείνονται μέχρι την Αρκτική, τη γεωγραφική περιοχή που θερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στον πλανήτη. Αυτό συμβαίνει λόγω ενός φαύλου κύκλου: οι υψηλότερες θερμοκρασίες λιώνουν το χιόνι και τους πάγους, αποκαλύπτοντας επιφάνειες που απορροφούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια, ενισχύοντας περαιτέρω την υπερθέρμανση.

Επιπλέον, η νομοθεσία για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει συμβάλει, «ειρωνικά» όπως σχολιάζει το CNN, στην αύξηση των θερμοκρασιών, καθώς απομάκρυνε από την ατμόσφαιρα μικροσκοπικά σωματίδια ρύπων που, αν και επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, αντανακλούσαν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον επιστήμονα Τζον Θορν του Πανεπιστημίου Maynooth, αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται να καθιστούν τα φαινόμενα θερμικού θόλου πιο συχνά και μεγαλύτερης διάρκειας.

Πάντως, η Ευρώπη δεν θερμαίνεται ταχύτερα από ό,τι προέβλεπαν οι επιστήμονες καθώς όσα συμβαίνουν σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτά για τα οποία οι ειδικοί προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Άλαν, η αυξανόμενη ένταση και γεωγραφική έκταση των ευρωπαϊκών καυσώνων είναι «σε γενικές γραμμές συμβατή με όσα προβλέπουν τα κλιματικά μοντέλα και οι φυσικοί νόμοι».

Ωστόσο, η έκταση και η τόσο πρώιμη εμφάνιση της ζέστης εξακολουθούν να προκαλούν έκπληξη. Όπως σημείωσε η Μπέντλεϊ, ορισμένες επιπτώσεις φαίνεται να βρίσκονται στο ανώτερο άκρο των προβλέψεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βρετανία, όπου θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου θεωρούνταν αδιανόητη μέχρι τον Ιούλιο του 2022, όταν ο υδράργυρος έφτασε τους 40,3 βαθμούς. «Αυτό θα έπρεπε να είχε λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης», δήλωσε η Ότο, «αλλά προφανώς κάποιοι πάτησαν αναβολή».

Το συγκεκριμένο ρεκόρ ενδέχεται να καταρριφθεί ξανά αυτή την εβδομάδα. Η επανάληψη θερμοκρασιών της τάξης των 40 βαθμών Κελσίου- και μάλιστα μέσα στον Ιούνιο- θα ήταν, σύμφωνα με την ίδια, «εξαιρετικά ανησυχητική».

Γιατί η Ευρώπη είναι τόσο απροετοίμαστη για τη ζέστη;

Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα στην Ευρώπη μπορεί να μη φαίνονται ακραίες σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, όμως η ζέστη έχει διαφορετικές επιπτώσεις σε χώρες όπου ο κλιματισμός παραμένει σπάνιος. Υπολογίζεται ότι μόνο περίπου το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει κλιματισμό.

Ιστορικά, η Ευρώπη είχε μικρότερη ανάγκη για τεχνητή ψύξη, καθώς οι παρατεταμένοι και ακραίοι καύσωνες ήταν λιγότερο συχνοί. Στη βόρεια Ευρώπη, μάλιστα, πολλά σπίτια κατασκευάστηκαν με στόχο να διατηρούν τη θερμότητα στο εσωτερικό τους.

«Η ζέστη που πραγματικά βλάπτει τους ανθρώπους είναι αυτή που παγιδεύεται μέσα στα σπίτια τους», εξήγησε ο Τιμούρ Ντόγκαν, αναπληρωτής καθηγητής Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Cornell. Όπως ανέφερε, όταν οι νύχτες παραμένουν θερμές, η θερμότητα συσσωρεύεται καθημερινά στα κτίρια, οι εσωτερικές συνθήκες επιδεινώνονται σταδιακά και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν προλαβαίνει να ανακάμψει.

Σε συνθήκες ακραίας ζέστης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υψηλή υγρασία, το σώμα αρχίζει να χάνει την ικανότητά του να αυτορυθμίζει τη θερμοκρασία του, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία. «Η ζέστη αυτή δεν είναι απλώς μια ενόχληση. Αποτελεί μια ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία», τόνισε η Ότο.

Οι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη το τελευταίο δίμηνο, ενδέχεται να αποτελούν μόνο την αρχή ενός εξαιρετικά θερμού καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον Θορν, υπάρχει ευρεία επιστημονική συμφωνία ότι οι επόμενοι τρεις μήνες θα είναι ασυνήθιστα θερμοί.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη, όπως και μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως πόσο έχει αλλάξει το κλίμα.

«Κανένα μέρος δεν είναι πραγματικά προετοιμασμένο για όσα θα φέρει η κλιματική αλλαγή. Έχουμε αναπτύξει τα πάντα- και όταν λέω τα πάντα, το εννοώ- με βάση ένα σταθερό κλίμα, από το οποίο απομακρυνόμαστε με ταχύτητα», δήλωσε. «Μπαίνουμε πλέον στη φάση όπου θα βιώσουμε τις συνέπειες δύο αιώνων αλόγιστης καύσης ορυκτών καυσίμων. Και η εικόνα δεν θα είναι ευχάριστη».

Με πληροφορίες από CNN