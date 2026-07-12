Σχεδόν 100 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γερμανία μέσα στον Ιούνιο, στον βαρύτερο μηνιαίο απολογισμό των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες έσπρωξαν περισσότερους πολίτες σε λίμνες, ποτάμια και άλλους χώρους κολύμβησης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 99 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νερό τον περασμένο μήνα, όταν ο υδράργυρος έφτασε σε ορισμένες περιοχές τους 41,7 βαθμούς Κελσίου. Περισσότεροι από εννέα στους δέκα νεκρούς ήταν άνδρες, ενώ 40 από τα θύματα ήταν κάτω των 30 ετών.

Γερμανία: Ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών από τον καύσωνα του 2003

Η γερμανική ομοσπονδία ναυαγοσωστών ανέφερε ότι η χώρα δεν είχε καταγράψει τόσο υψηλό αριθμό πνιγμών από τον καύσωνα του Ιουνίου του 2003, όταν είχαν πεθάνει 107 άνθρωποι.

Οι πνιγμοί αυξάνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι ανακοίνωσε ότι 131 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο νερό από τις 19 Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι πέθαναν στην Ευρώπη κατά την ιδιαίτερα θερμή έναρξη του καλοκαιριού.

Στη Γερμανία, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο βασικός οργανισμός δημόσιας υγείας της χώρας, κατέγραψε τουλάχιστον 5.120 θανάτους που συνδέονται με τη ζέστη από την αρχή του έτους. Οι περίπου 4.270 αφορούσαν ανθρώπους άνω των 75 ετών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, κάνει τους καύσωνες συχνότερους και εντονότερους, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πυρκαγιών και άλλων ακραίων φαινομένων.

Πρόωρο κλείσιμο για τον Πύργο του Άιφελ

Στη Γαλλία, το νέο κύμα ζέστης ανάγκασε αξιοθέατα και μουσεία του Παρισιού να περιορίσουν το ωράριό τους.

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε νωρίτερα το Σαββατοκύριακο, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Αντίστοιχα μέτρα έλαβαν το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, δύο από τους πιο δημοφιλείς πολιτιστικούς χώρους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Συνολικά 24 διοικητικές περιφέρειες της Γαλλίας, όπου ζουν περισσότερα από 22 εκατομμύρια άνθρωποι, τέθηκαν την Κυριακή στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα. Πρόκειται για το τρίτο κύμα ακραίας ζέστης που πλήττει τη χώρα από τον Μάιο.

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν ακόμη και τον Γύρο της Γαλλίας. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να μειώσουν κατά 30 χιλιόμετρα τη διαδρομή της Κυριακής, αφαιρώντας ένα απαιτητικό τμήμα με ανηφόρες. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του αγώνα που ένα ετάπ συντομεύτηκε εξαιτίας της ζέστης.

Ο Βέλγος ποδηλάτης Τιμ Μερλίρ, νικητής της διαδρομής του Σαββάτου, υποστήριξε την απόφαση, περιγράφοντας τις συνθήκες ως ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως είπε, οι αθλητές αγωνίζονταν επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν σταθερά τους 35 βαθμούς και έπρεπε να αναζητούν συνεχώς νερό και πάγο.

Πολλοί δήμοι ακύρωσαν επίσης τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις με πυροτεχνήματα για την εθνική εορτή της 14ης Ιουλίου, καθώς η ξηρασία έχει αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημαίνοντας ότι οι εννέα στις δέκα πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη δραστηριότητα. Προειδοποίησε ότι ακόμη και μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να απειλήσει κατοίκους, πυροσβέστες και φυσικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 2.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν στη Γαλλία κατά τον καύσωνα του Ιουνίου, ενώ άλλοι 300 συνδέθηκαν με τις υψηλές θερμοκρασίες στα τέλη Μαΐου.

Η κυβέρνηση, πάντως, δέχεται έντονη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα επαναλαμβανόμενα κύματα ακραίας ζέστης.

Επιστρέφουν οι κάτοικοι μετά τη φονική πυρκαγιά στην Ισπανία

Στην Ισπανία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέθηκε υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Αλμερία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Η σταθεροποίηση του μετώπου επέτρεψε την έναρξη της επιστροφής περίπου 1.500 κατοίκων που είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Περίπου 600 άνθρωποι γύρισαν στα σπίτια τους αργά το Σάββατο, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι οι φλόγες έχουν περιοριστεί μέσα στην περίμετρο της πυρκαγιάς και δεν υπάρχει πλέον άμεσος κίνδυνος επέκτασης. Χαρακτήρισε την εξέλιξη «αρχή του τέλους» για μια φωτιά που εξαπλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί τη Δευτέρα τις πληγείσες περιοχές. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη την ταυτότητα των θυμάτων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι αρκετοί ήταν αλλοδαποί, ανάμεσά τους και Βρετανοί.

Την ίδια ώρα, συγγενής ενός Βέλγου που σκοτώθηκε στην πυρκαγιά αμφισβήτησε τις αναφορές ότι τα θύματα αγνόησαν οδηγίες των αρχών. Ο Τόμας-Βολφ Βερντόνκτ δήλωσε ότι ο πατέρας του, ο 63χρονος επιχειρηματίας Στανισλάς Βερντόνκτ, δεν είχε λάβει καμία σαφή ενημέρωση καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το ορεινό χωριό Μπένταρ.

Όπως υποστήριξε, οι κάτοικοι άρχισαν να τρέχουν μόνο όταν η φωτιά βρισκόταν πλέον πολύ κοντά τους, επειδή δεν είχαν προηγουμένως λάβει οδηγίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από Guardian