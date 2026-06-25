Καύσωνας στην Ευρώπη: Γιατί αυτό το «κύμα» είναι χειρότερο από το προηγούμενο

Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών για τον Ιούνιο αναμένεται να καταρριφθούν αυτή την εβδομάδα, καθώς το δεύτερο «κύμα» καύσωνα της χρονιάς πλήττει την Αγγλία και την Ουαλία.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και 30 βαθμούς Κελσίου, όπως συνέβη και τον Μάϊο, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσάρεστες συνθήκες τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους ο φετινός καύσωνας μοιάζει ακόμη πιο ζεστός. Σε περιοχές όπου η πρόγνωση δείχνει μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου, η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να αγγίζει ακόμη και τους 41 βαθμούς.

Αυτό οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων: έναν επίμονο «θερμικό θόλο», υψηλά επίπεδα υγρασίας και διαδοχικές τροπικές νύχτες.

Ο «θερμικός θόλος» πίσω από τον καύσωνα

Το κύμα καύσωνα που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη προκαλείται από μία εκτεταμένη περιοχή υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, γνωστή και ως «θερμικός θόλος».

Όπως εξήγησε στο BBC Weather ο δρ. Ακσάι Ντεόρας, ερευνητής του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, αυτό το φαινόμενο αποτελεί την «κινητήρια δύναμη» του καύσωνα.

Το συγκεκριμένο καιρικό φαινόμενο αναγκάζει τον αέρα να κατέρχεται στην ατμόσφαιρα. Καθώς πλησιάζει στο έδαφος, συμπιέζεται και θερμαίνεται. Παράλληλα, ο αέρας αυτός γίνεται πιο ξηρός, με αποτέλεσμα να μην σχηματίζονται σύννεφα και η έντονη ηλιοφάνεια να θερμαίνει ακόμη περισσότερο το έδαφος.

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα τον Μαΐο, το κέντρο του θερμικού θόλου βρισκόταν πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας στη ζέστη να συσσωρεύεται τοπικά αντί να μεταφέρεται σε πιο υγρές περιοχές.

Την τρέχουσα εβδομάδα, όμως, το φαινόμενο ξεκίνησε από τις θερμές και υγρές υποτροπικές περιοχές και έχει επικεντρωθεί περισσότερο πάνω από τη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Καθώς το σύστημα μετακινήθηκε ελαφρώς βορειότερα και ανατολικότερα, δημιουργήθηκαν νοτιοανατολικοί άνεμοι που μετέφεραν θερμότερο και υγρότερο αέρα προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αυξημένη υγρασία ενισχύει σημαντικά το θερμικό στρες που υφίσταται ο ανθρώπινος οργανισμός.

«Δεν πρόκειται απλώς για έναν καύσωνα. Είναι ένας φούρνος που τροφοδοτείται από έναν θερμικό θόλο και πρόκειται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της νότιας Βρετανίας, οδηγώντας τις θερμοκρασίες σε πραγματικά εξαιρετικά υψηλά επίπεδα», δήλωσε ο δρ. Ντεόρας.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Η υψηλή υγρασία δυσκολεύει τη φυσική ψύξη του οργανισμού

Στις θερμότερες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως στη νότια Αγγλία και σε τμήματα της Ουαλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δυσάρεστη εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, δηλαδή της ποσότητας υδρατμών που περιέχει η ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του τόσο ζεστού καιρού, ο οργανισμός ρυθμίζει τη θερμοκρασία του μέσω της εφίδρωσης. Όταν ο ιδρώτας εξατμίζεται από το δέρμα, δημιουργείται ένα δροσερό αποτέλεσμα.

Όταν όμως η ατμόσφαιρα είναι πολύ υγρή, ο ιδρώτας δεν εξατμίζεται εύκολα, με αποτέλεσμα το σώμα να μην μπορεί να αποβάλει αποτελεσματικά τη θερμότητα.

Για τον λόγο αυτό, οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν την «αισθητή θερμοκρασία», δηλαδή το πώς βιώνει το ανθρώπινο σώμα τον συνδυασμό θερμοκρασίας και υγρασίας.

Έτσι, ενώ η πραγματική θερμοκρασία μπορεί να είναι 35 βαθμοί Κελσίου, η αίσθηση μπορεί να προσεγγίζει τους 41 βαθμούς.

Παρόλο που οι θερμοκρασίες πλησιάζουν τους 40 βαθμούς, έχουν γίνει συγκρίσεις με τον ιστορικό καύσωνα του Ιουλίου του 2022, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε για πρώτη φορά θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου.

Τότε η ατμόσφαιρα ήταν πολύ πιο ξηρή. Παρότι οι απόλυτες θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες, ο φετινός καύσωνας του Ιουνίου ενδέχεται να γίνεται πιο έντονος και να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία λόγω της αυξημένης υγρασίας.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες προσφέρουν ελάχιστη ανακούφιση

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες πρόκειται να μείνουν υψηλές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν θα πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι τις χαρακτηρίζουν ως «τροπικές νύχτες».

Είναι πιθανό το βράδυ της Πέμπτης να καταγραφεί η θερμότερη νύχτα Ιουνίου στην ιστορία, καθώς σε περιοχές της Ουαλίας, των Μίντλαντς και της νοτιοανατολικής Αγγλίας οι ελάχιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 21 και 23 βαθμών Κελσίου.

Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αγγλίας για υψηλότερη ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία, που είναι οι 22,7 βαθμοί Κελσίου και καταγράφηκε το 1976, καθώς και το αντίστοιχο ρεκόρ της Ουαλίας των 20,3 βαθμών που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η θερμοκρασία κατά τις νυχτερινές ώρες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο υψηλή, καθώς ακόμη και τις πιο δροσερές ώρες μπορεί να δίνει την αίσθηση των 27 βαθμών Κελσίου. Αυτό θα αποτελεί σημαντική διαφορά σε σχέση με προηγούμενα κύματα καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια του καύσωνα Ιουλίου του 2022, πολλές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας βίωσαν τροπικές νύχτες, όμως ελάχιστες κατέγραψαν περισσότερες από δύο συνεχόμενες.

Στο τρέχον κύμα καύσωνα, ορισμένες περιοχές ενδέχεται να βιώσουν τρεις ή ακόμη και τέσσερις διαδοχικές τροπικές νύχτες, γεγονός που θα πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να αποβάλει τη θερμότητα που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αν και οι συνθήκες αυτές είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μπορούν να επηρεάσουν και υγιή άτομα, προκαλώντας κακή ποιότητα ύπνου, καρδιαγγειακό στρες και αυξημένο κίνδυνο θερμικής καταπόνηση τις επόμενες ημέρες.

Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να υπερθερμαίνεται, κύματα καύσωνα όπως τα τελευταία αναμένεται να γίνουν ολοένα και πιο συχνά.

«Εάν δεν μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη δεν πρόκειται να σταματήσει. Αντίθετα, θα επιταχυνθεί», δήλωσε ο Ντεόρας.

«Μια θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατεί περισσότερη υγρασία, επομένως ο συνδυασμός υψηλότερων θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας είναι πιθανό να καταστήσει τα υγρά κύματα καύσωνα, όπως αυτό, συχνότερα και ακόμη πιο έντονα στο μέλλον».

Με πληροφορίες από BBC