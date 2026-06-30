Καύσωνας στην Ευρώπη: «Αυτό το κύμα ζέστης είναι απλώς μια γενική πρόβα» προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο Ιούνιος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. «Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται», δήλωσε ο δρ Hans Henri Kluge, περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται ολοένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας, πρόσθεσε ο Kluge.

Τον τελευταίο μήνα, η Γαλλία έχει καταγράψει περισσότερους από 1.000 θανάτους μόνο από τις 24 Ιουνίου, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ σε ορισμένες πόλεις οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης έχουν αυξηθεί έως και κατά 50%.

Το σύστημα παρακολούθησης της θνησιμότητας στην Ισπανία έχει ήδη εκτιμήσει ότι τον Ιούνιο σημειώθηκαν 892 επιπλέον θάνατοι που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Kluge προειδοποίησε ότι κάθε καλοκαίρι για το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, ο ΠΟΥ τονίζει ότι υπάρχουν και θετικά νέα, καθώς τα μέτρα πρόληψης αποδίδουν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2023 θα ήταν περίπου κατά 80% περισσότεροι χωρίς τα μέτρα προσαρμογής που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Για τα άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω, οι θάνατοι θα μπορούσαν να ήταν ακόμη και διπλάσιοι.

«Τα σχέδια δράσης για την προστασία της υγείας από τη ζέστη, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, οι δροσεροί χώροι φιλοξενίας και η υποστήριξη των ευάλωτων ανθρώπων δεν είναι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σώζουν ζωές αυτή τη στιγμή και χρειαζόμαστε περισσότερα τέτοια μέτρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια», πρόσθεσε ο Kluge.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το κύμα καύσωνα αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της δυτικής, της κεντρικής και της νότιας Ευρώπης, καθώς και στα Βαλκάνια.

Με πληροφορίες από euronews.com