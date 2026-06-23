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Καύσωνας στην Ευρώπη: 20 νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία - Θερμοκρασίες ρεκόρ και σε άλλες χώρες

Την Τρίτη σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένονται θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΝΙΓΜΟΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Περίπου 20 άτομα πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς ναυαγοσώστη στη Γαλλία από το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι αρχές την Τρίτη, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον καύσωνα που πλήττει αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένονται θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία MeteoFrance.

«Έχουν σημειωθεί περίπου 20 θάνατοι από το περασμένο Σαββατοκύριακο», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φερράρι στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Το να κολυμπά κανείς σε μη επιτρεπόμενες περιοχές, κατά τη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα», πρόσθεσε.

Ανησυχία για τον καύσωνα στη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να προεδρεύσει σε μια ακόμη συνάντηση έκτακτης ανάγκης για τον καύσωνα με τους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη το πρωί.

Ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη νοτιοδυτική Γαλλία διέκοψε τη λειτουργία ενός αντιδραστήρα, επειδή το νερό ψύξης που αντλούνταν από έναν κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί, όπως ανέφερε μια εκπρόσωπος.

Ο σταθμός του Γκολφέκ, κοντά στην Τουλούζη, ψύχεται από τον ποταμό Γκαρόν, αλλά η θερμοκρασία του νερού είχε ξεπεράσει το ασφαλές όριο των 28 βαθμών Κελσίου, ανέφερε η ίδια στο AFP.

Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία έσπασε το ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο, ενώ η χώρα έκλεισε πάνω από 1.350 σχολεία λόγω της ακραίας ζέστης.

Οι μέσες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας έφτασαν τους 29,2 °C, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό που είχε καταγραφεί στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Η υπηρεσία επέκτεινε την κόκκινη προειδοποίηση για τον καύσωνα σε 54 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας για την Τρίτη, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με εκτίμηση του AFP.

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, βρέθηκαν νεκρά στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη νοτιοανατολική Γαλλία τη Δευτέρα, καθώς οι θερμοκρασίες ανέβηκαν κατακόρυφα, όπως δήλωσε η τοπική εισαγγελέας Ελέν Μουρζ.

«Το δίκτυο μεταφορών υφίσταται σοβαρή πίεση σε περιόδους ακραίας ζέστης... οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού (Ile-de-France), Βαλερί Πεκρές.

«Γι’ αυτό και συμβουλεύουμε όλους τους επιβάτες που μπορούν να αναβάλουν τα ταξίδια τους, ιδίως τα ευάλωτα άτομα, καθώς και όσους έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι να το πράξουν».

Σοβαρά προβλήματα στην Ευρώπη

Ο καύσωνας στο Βέλγιο προβλέπεται να διαρκέσει μια εβδομάδα με τις θερμοκρασίες να είναι οι «υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ», προειδοποίησε ο Ντέιβιντ Ντεχενάου, επικεφαλής των προγνώσεων στο μετεωρολογικό ινστιτούτο IRM. Ορισμένα σχολεία μείωσαν τα μαθήματα σε μισή ημέρα.

Η Γερμανία σημείωσε έξαρση στα θανατηφόρα ατυχήματα κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν πέντε θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες της Βαυαρίας, ενώ μια 79χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Βαλτική Θάλασσα. Άλλα θανατηφόρα ατυχήματα κατά την κολύμβηση σημειώθηκαν σε λίμνες του Βρανδεμβούργου και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι αρκετοί επιβάτες που υπέστησαν θερμοπληξία έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης την προηγούμενη ημέρα, αφού το αεροπλάνο τους παρέμεινε ακινητοποιημένο για περισσότερο από μία ώρα στον χώρο στάθμευσης πριν από την απογείωση.

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Φωτ.: ΕΡΑ

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την υψηλότερη προειδοποίηση για καύσωνα για περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες στη σκιά να ενδέχεται να φτάσουν έως και τους 40 °C σε ορισμένα σημεία.

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Φωτ.: ΕΡΑ

«Αναμένεται μια εξαιρετικά ζεστή και υγρή περίοδος σε ολόκληρη την περιοχή», η οποία καλύπτει το Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Μπαθ και άλλες περιοχές της Αγγλίας, ανέφερε τη Δευτέρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), έναν μήνα αφότου η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο.

«Πλέον είναι πιθανό να σπάσει το τρέχον ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, το οποίο είναι 35,6 °C και καταγράφηκε στο Σαουθάμπτον τον Ιούνιο του 1976 και στο Κάμντεν Σκουέαρ τον Ιούνιο του 1957», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

Διεθνή

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