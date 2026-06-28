Καύσωνας στην Ευρώπη: 1.000 παραπάνω θάνατοι στη Γαλλία - «Κατηφορίζει» στα Βαλκάνια η ζέστη

Απομακρύνεται σταδιακά από τη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, καθώς το επίκεντρό του μετατοπίζεται προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς -και- τα Βαλκάνια.

Ο καύσωνας «κτύπησε» με αμείωτη ένταση τη Γαλλία αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς, συγκριτικά με στοιχεία του παρελθόντος, και δοκίμασε τις υποδομές αρκετών χωρών της δυτικής Ευρώπης, οι οποίες, όπως φάνηκε από τους τελευταίους απολογισμούς, δεν ήταν έτοιμες να διαχειριστούν τις ακραίες θερμοκρασίες.

Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 191 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.

Καύσωνας: Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών στην Κεντρική Ευρώπη

Από τη Σκανδιναβία έως τις Άλπεις, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει πρωτοφανείς συνθήκες. Στη Γερμανία ο υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δανία καταγράφηκαν 37 βαθμοί, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα.

Στην Τσεχία καταγράφηκαν 40,9 βαθμοί Κελσίου, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρατηρήθηκε στην Ελβετία με νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Ο φετινός Ιούνιος εξελίσσεται σε έναν από τους θερμότερους στην ιστορία της χώρας.

Την ίδια ώρα, το κύμα ζέστης επηρεάζει έντονα και την Πολωνία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Ο απολογισμός του καύσωνα στη Γαλλία

Στη Γαλλία, όπου ο καύσωνας προκάλεσε δεκάδες θανάτους, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας συνοδεύτηκε από ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Στο Παρίσι, κάτοικοι και επισκέπτες υποδέχθηκαν με ανακούφιση τη βροχή, μετά από ημέρες ακραίας ζέστης. Οι μέγιστες θερμοκρασίες υποχώρησαν πλέον μεταξύ 20 και 30 βαθμών Κελσίου, ωστόσο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι νέα άνοδος του υδραργύρου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, οι γαλλικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις του καύσωνα. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αναμένεται μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες.

Η υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν περίπου 1.000 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τον μέσο όρο του Ιουνίου. Η πλειονότητα αφορά ηλικιωμένους που έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους, ενώ καταγράφηκαν επίσης θάνατοι από πνιγμούς σε περιοχές που βρίσκονταν σε καθεστώς «κόκκινου συναγερμού».

Η ίδια διευκρίνισε, πάντως, ότι η φετινή κατάσταση δεν αναμένεται να προσεγγίσει την τραγωδία του 2003, όταν ο ιστορικός καύσωνας είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους στη Γαλλία.

Στα Βαλκάνια ο καύσωνας

Το φαινόμενο μετακινείται πλέον προς τα Βαλκάνια, όπου οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε και με ενημερωτικό του σημείωμα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος επισήμανε πως ο «θερμικός θόλος» ενδέχεται να επηρέασει και την Ελλάδα.

Η Κροατία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η θερμοκρασία των υδάτων στην Αδριατική έφτασε τους 27 βαθμούς Κελσίου ακόμη και τις πρωινές ώρες, επίπεδο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνιο.

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης μεγάλες περιοχές της Σερβίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ενώ το κύμα ζέστης αναμένεται να επεκταθεί στο Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία.

Στο Βελιγράδι η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, με κατοίκους και επισκέπτες να αναζητούν δροσιά σε σιντριβάνια, λίμνες, ποτάμια και πισίνες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα διαρκέσουν έως τις 2 Ιουλίου, οπότε αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι που να αποδίδονται άμεσα στον καύσωνα στις βαλκανικές χώρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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