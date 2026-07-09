Καύσωνας στη Γερμανία: Συνδέεται με περισσότερους από 5.000 θανάτους

Περίπου 5.120 θάνατοι στη Γερμανία συνδέονται με τον φετινό καύσωνα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα καταγραφές.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους σημειώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, όταν οι θερμοκρασίες ήταν ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή.

Από τις απώλειες, οι 4.270 ήταν ηλικίας 75 ετών και άνω, ενώ η πλειονότητα ήταν γυναίκες, «κυρίως επειδή αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό του πολύ ηλικιωμένου πληθυσμού», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα διαθέσιμα στοιχεία συμπληρώνουν τη συνολική ζοφερή εικόνα που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής «Κοπέρνικος» της ΕΕ ανέφερε σε δελτίο της, την Πέμπτη, ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν, για τη Δυτική Ευρώπη, ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο καύσωνας σάρωσε την Ευρώπη

«Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (CEPMMT στα γαλλικά, ECMWF στα αγγλικά), διακυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται το ινστιτούτο «Κοπέρνικος».

«Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», θύμισε, επισημαίνοντας τις αλλαγές στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ως μια από τις αιτίες.

«Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σ’ έναν πιο θερμό κόσμο. Και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες, πρόσθεσε καλώντας να υπάρξει ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου «το συντομότερο».

Με πληροφορίες από το Reuters, AFP