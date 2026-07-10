Καύσωνας στη Γαλλία: Θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου - Έκκληση να επανεξετάσει την στρατηγική για το κλίμα

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία, θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Météo-France).

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Γαλλίας ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη, έκλεισε χθες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Garonne.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του ποταμού Garonne, η οποία αναμένεται να φτάσει τους 28°C την Παρασκευή».

Canicule: neuf départements de l'ouest de la France vireront en vigilance rouge canicule vendredi, 76 autres étant en vigilance orange, a annoncé jeudi Météo-France. pic.twitter.com/COXCfY9UAW — Agence France-Presse (@afpfr) July 9, 2026

Η Γαλλία καλείται να επανεξετάσει τη διεθνή στρατηγική της για το κλίμα

Η Γαλλία θα πρέπει να «επαναπροσδιορίσει» την στρατηγική της για το κλίμα, όπως αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής Γερουσίας όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα, ώστε να την κάνει πιο «προσβάσιμη» σε μία εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά.

Για να μετακινηθεί η πολιτική για το κλίμα «από τους κύκλους των ειδικών», οι γερουσιαστές συνιστούν να σκιαγραφηθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο, μία «εθνική στρατηγική για την κλιματική διπλωματία», που θα δημοσιοποιηθεί, το οποίο θα καθορίζει «τις γεωγραφικές, διπλωματικές, οικονομικές και επιστημονικές προτεραιότητες της Γαλλίας σε θέματα κλίματος» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μία συζήτηση πριν από τις COPs, τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα που διοργανώνονται ετησίως υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, πρέπει επίσης να πραγματοποιηθεί στο Κοινοβούλιο, προσθέτει η έκθεση. Τέλος, η γαλλική κλιματική διπλωματία πρέπει «να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να οικοδομήσουμε συνασπισμούς πρόθυμων γύρω από φιλόδοξους στόχους, χωρίς να περιμένουμε μια συναίνεση που θα χρειαστεί χρόνο για να διαμορφωθεί», καταλήγει η έκθεση.

Οι νομαρχίες σε πολλά διαμερίσματα επέλεξαν να απαγορεύσουν τα πυροτεχνήματα, την πώληση αλκοόλ και ορισμένες εορταστικές εκδηλώσεις, προκειμένου να αποτρέψουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με τη ζέστη και τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ