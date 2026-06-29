Καύσωνας στη Γαλλία: Μεγάλη η πίεση στα «υπερφορτωμένα νεκροτομεία του Παρισιού»

Αντιμέτωπη με ένα ακραίο κύμα καύσωνα είναι η Ευρώπη και χώρες της, όπως η Γαλλία.

Η Γαλλία εκτιμά ότι το ποσοστό θνησιμότητας αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 1.000 άτομα κατά τη διάρκεια του φονικού καύσωνα που σάρωσε τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Και καθώς οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να καταμετρούν τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, τα νεκροτομεία αναφέρουν ότι είναι ήδη γεμάτα.

«Κάθε λίγα λεπτά, το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη νεκροτομείου χτυπάει. Από τότε που ένα ρεκόρ καύσωνα άρχισε, οι υπεύθυνοι κηδειών και οι οικογένειες που πενθούν και τον καλούν, έχουν ως επί το πλείστον την ίδια ερώτηση: ''Έχετε χώρο για έναν ακόμα;''. Με όλες τις 32 θέσεις στο ψυγείο του κατειλημμένες, ο Zouhair Hertelli πρέπει απρόθυμα να πει "Όχι", ξανά και ξανά και ξανά» γράφει το France24.

«Αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά καταστροφική κατάσταση» είπε. «Δέχομαι εκατοντάδες κλήσεις».

Η διαδικασία της καταγραφής των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες αλλά είναι ήδη προφανές ότι το νούμερο αυτό «είναι τρομερό» για τη Γαλλία, τη χώρα που επλήγη πολύ από τον καύσωνα από τα μέσα Ιουνίου, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι που πέθαναν στο σπίτι.

«Έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια αύξηση θανάτων λόγω του καύσωνα και είμαστε πραγματικά γεμάτοι», δήλωσε ο Hertelli.

Ο εθνικός οργανισμός δημόσιας υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά την κορύφωση του καύσωνα στη Γαλλία την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας της Ευρώπης με θερμοκρασίες που εκτοξεύτηκαν σε πολλά μέρη πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να σπάσουν ρεκόρ θερμοκρασιών.

«Οι θάνατοι θα είναι κατά συνέπεια υψηλότεροι, όπως προκύπτει από αυτά τα πρώτα στοιχεία», ανέφερε ο οργανισμός, προσθέτοντας ότι το 85% των θανάτων που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, αφορούσε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και ότι υπήρξε απότομη αύξηση των θανάτων στο σπίτι- κατά περίπου 40%- ιδιαίτερα στην περιοχή του Παρισιού.

Ο Hertelli και συνάδελφοί του δήλωσαν ότι τα νεκροτομεία του Παρισιού γρήγορα εξάντλησαν τον αποθηκευτικό χώρο. Το δημαρχείο δήλωσε ότι δύο μονάδες προσωρινής αποθήκευσης, με 20 θέσεις η καθεμία, εγκαταστάθηκαν για τα δημοτικά νεκροτομεία και ότι τα νοσοκομεία της πόλης παρείχαν άλλες 50 επιπλέον θέσεις.

Ωστόσο, ο Hertelli είπε ότι οι γραφεία τελετών με τους οποίους μίλησε του είπαν ότι έπρεπε να αποθηκεύουν τις σορούς μέχρι και τη Σαρτρ- 80 χιλιόμετρα από το Παρίσι- καθώς και σε άλλες περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα.

Για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος, είπε ότι ζήτησε από τις αρχές άδεια να εγκαταστήσει κοντέινερ προσωρινά, έξω από το νεκροτομείο του, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού, αλλά εξακολουθεί να περιμένει την άδεια.

«Οι οικογένειες υποφέρουν», είπε. «Δεν έχουμε καμία λύση να τους προσφέρουμε, επειδή τα γραφεία τελετών είναι γεμάτα. Έτσι, είμαστε βαθιά επηρεασμένοι, έχουμε ενσυναίσθηση γι' αυτούς, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να προσφέρουμε. Αντιμετωπίζουμε πραγματικά ένα πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Καύσωνας στη Γαλλία: «Ξεχάσαμε τι συνέβη στο παρελθόν»

Οι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες του 2003, που ξεπεράστηκαν αυτή τη φορά, αποδίδονταν σε 15.000 θανάτους. Περισσότεροι από 5.700 θάνατοι αποδόθηκαν επίσης, στη ζέστη κατά τη διάρκεια ενός εξαιρετικά ζεστού καλοκαιριού πέρυσι.

Η Véronique Bertrand, από γραφείο τελετών στο Παρίσι, είπε ότι φοβάται ότι τα μαθήματα του παρελθόντος έχουν ξεχαστεί.

«Οι περισσότεροι από τους θανάτους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, ήταν άνθρωποι που ζούσαν μόνοι στο σπίτι, απομονωμένοι. Δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκαν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλο συμπέρασμα από το ότι επρόκειτο για θανάτους που προκλήθηκαν από τη ζέστη», είπε η Bertrand.

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει οπωσδήποτε να ''ξυπνήσουν'', ότι η αλληλεγγύη πρέπει να επιστρέψει, ότι αυτό που συνέβη το 2003 οδήγησε σε ένα κίνημα προς αυτή την κατεύθυνση, με τους ανθρώπους να σκέφτονται τους γείτονές τους, τους γύρω τους που ζουν μόνοι και ίσως να ελέγχουν κατά καιρούς ότι πίνουν νερό και ότι τους φροντίζουν. Ξεχάσαμε τι συνέβη στο παρελθόν», είπε.

«Με τα χρόνια που περνούν, ίσως έχουμε ξεχάσει ότι θα μπορούσε να συμβεί ξανά και ότι τα πράγματα θα ήταν ίσως ακόμη χειρότερα».

Με πληροφορίες από France24