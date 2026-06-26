Καύσωνας στη Γαλλία: Αναβάλλεται το Pride που ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο - Τι ανακοίνωσαν οι διοργανωτές

Η αστυνομία του Παρισιού ζήτησε από τους διοργανωτές του Pride και του φεστιβάλ Solidays, να ακυρώσουν τις εκδηλώσεις, καθώς η παρουσία εκατοντάδων συμμετεχόντων μπορεί να δημιουργήσει υψηλό κίνδυνο πίεσης ενός ήδη επιβαρυμένου συστήματος υγείας.

Συνολικά 61 διοικητικές περιφέρειες της Γαλλίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό την Παρασκευή, ενώ η κατάσταση στα επείγοντα του νοσοκομείου Ζορζ Πομπιντού στο Παρίσι είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Οι διοργανωτές των Pride και Solidays ανακοίνωσαν την ακύρωση των διοργανώσεων λόγω καύσωνα

Οι διοργανωτές του Paris Pride March αποφάσισαν να μεταθέσουν τη διοργάνωση που ήταν προγραμματισμένη αύριο Σάββατο για τον Σεπτέμβριο, κατόπιν αιτήματος της αστυνομίας λόγω του ακραίου καύσωνα, ο οποίος έχει επιβαρύνει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκδήλωση θα αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο απαγόρευσης.

Η ετήσια διοργάνωση συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες στους δρόμους του Παρισιού. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την αναβολή της διοργάνωσης μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή.

Παράλληλα, οι διοργανωτές του φεστιβάλ Solidays ενημέρωσαν τους εθελοντές ότι η διοργάνωση του φεστιβάλ για το 2026 ακυρώνεται, παρότι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την Παρασκευή, εξαιτίας του ακραίου καύσωνα, απαντώντας θετικά στο αίτημα της αστυνομίας του Παρισιού.

«Οι ομάδες του φεστιβάλ Solidays, σε στενή συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες και την Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού, ανακοίνωσαν την ακύρωση του φεστιβάλ, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στον ιππόδρομο ParisLongchamp», ανέφερε η ανακοίνωση των διοργανωτών, οι οποίοι αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για το θέμα.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν στη φετινή διοργάνωση ήταν οι Orelsan, Major Lazer και Gims.

Καύσωνας στη Γαλλία: Αυξημένη η προσέλευση των ασθενών στα επείγοντα

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Ευρωπαϊκού Νοσοκομείου Ζορζ Πομπιντού, ενός από τα σημαντικότερα νοσοκομεία του Παρισιού, βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση εξαιτίας του καύσωνα, σύμφωνα με την σημερινή προειδοποίηση του επικεφαλής των επειγόντων, Φιλίπ Ζιβέν, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή».

Από την περασμένη Δευτέρα, «η προσέλευση των ασθενών δεν έχει μειωθεί, ενώ χθες αυξήθηκε αισθητά», δήλωσε ο καθηγητής Ιατρικής στο BFMTV/RMC. «Οι διάδρομοι είναι γεμάτοι από ασθενείς, κυρίως ηλικιωμένους, αλλά και ανθρώπους ηλικίας 50 έως 60 ετών, οι οποίοι παρουσιάζουν σοβαρή υπερθερμία». Παράλληλα, έκανε λόγο για «άστεγους που φτάνουν στο νοσοκομείο με θερμοκρασία σώματος 42 βαθμών Κελσίου».

Οι δυνατότητες νοσηλείας είναι περιορισμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα νοσοκομεία έχουν ήδη υπερβεί το όριο, καθώς νοσηλεύονται 53 ασθενείς σε χώρο που κανονικά διαθέτει 20 κλίνες.

«Οι ασθενείς βρίσκονται σε φορεία, στους διαδρόμους και σε κρεβάτια που βρήκαμε σε ανενεργούς θαλάμους. Προσπαθούμε να τους τοποθετήσουμε όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Πρόκειται για μία εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι, αν και δεν καταγράφηκε κανένας θάνατος κατά τη διάρκεια της νύχτας, «ορισμένοι ασθενείς βρίσκονται σε πολλή κρίσιμη κατάσταση».

Η γαλλική κυβέρνηση κήρυξε την Πέμπτη γενική κινητοποίηση του συστήματος υγείας απέναντι στον καύσωνα, καθώς οι αρχές φοβούνται ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να αυξηθεί η θνησιμότητα του πληθυσμού, δεδομένου ότι οι σοβαρές επιπλοκές χρόνιων νοσημάτων μπορεί να εκδηλωθούν 5 έως 10 ημέρες μετά την έναρξη του ακραίου θερμικού επεισοδίου.

Καύσωνας στη Γαλλία: Πιθανή αύξηση της θνησιμότητας τις επόμενες ημέρες

Ο Φιλίπ Ζιβέν εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι ενδέχεται να υπάρξουν θάνατοι σε κατοικίες που δεν έχουν ακόμη καταγραφεί, εκτιμώντας πιθανή την αύξηση της θνησιμότητας τουλάχιστον για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Ο ίδιος, ως βουλευτής του κόμματος Les Républicains (LR), κάλεσε τους πολίτες να φροντίσουν τους γείτονές τους και να μοιράζουν μπουκάλια νερού στους αστέγους.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι κάλεσε πίσω όλους τους γιατρούς που είχαν εργαστεί στο παρελθόν στο τμήμα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες επειγόντων. Ο ίδιος ανέφερε ότι «αρκετοί ανταποκρίθηκαν ήδη από το πρωί, αμέσως μετά το πρώτο μήνυμα».

Σύμφωνα με τον σχετικό απολογισμό της δραστηριότητας των Τμημάτων Επειγόντων της Δημόσιας Υπηρεσίας Νοσοκομείων του Παρισιού (AP-HP), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 18:00, καταγράφηκαν «περισσότερες από 2.700 επισκέψεις» το προηγούμενο 24ωρο, εκ των οποίων περίπου 100 συνδέονταν άμεσα με τον καύσωνα. Το ποσοστό του 18% των περιστατικών αφορούσε άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών.

Όσον αφορά στα κέντρα άμεσης ιατρικής βοήθειας (SAMU) της AP-HP, που καλύπτουν το Παρίσι και τα διαμερίσματα Σεν-Σεν-Ντενί, Ο-ντε-Σεν και Σεν-ε-Μαρν, η δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, με τον όγκο των κλήσεων να εμφανίζει αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, καταγράφηκε και σημαντική αύξηση του αριθμού των καρδιακών ανακοπών.

Η AP-HP υπογράμμισε ότι παραμένει σε επιφυλακή για την εξέλιξη της κατάστασης, ιδίως τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από Le Monde, Reuters