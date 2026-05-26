Καύσωνας στη δυτική Ευρώπη: Νεκροί σε Γαλλία και Βρετανία - Έκτακτα μέτρα και στην Ιταλία

Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη, με τη Γαλλία να μετρά ήδη οκτώ νεκρούς, ενώ τέσσερις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία.

Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα, λαμβάνει και η Ιταλία.

Παρότι είναι τέλη Μαΐου, οι καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική φέρνουν ανυπόφορη ζέστη στην δυτική Ευρώπη δημιουργώντας το φαινόμενο του θερμικού θόλου.

Καύσωνας στη δυτική Ευρώπη

Οι πολίτες αποφάσισαν να κάνουν μπάνιο σε ποτάμια και λίμνες στη Γαλλία, καθώς σε 350 πόλεις κατεγράφη η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου όλων των εποχών.

Νεαροί άνοιξαν τους πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν με τις Αρχές να προειδοποιούν με κυρώσεις. Στο Παρίσι που το θερμόμετρο άγγιξε τους 34 βαθμούς Κελσίου οι τουρίστες επιστράτευσαν ομπρέλες και βεντάλιες.

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Με τους νεκρούς από θερμοπληξία και πνιγμούς να αυξάνονται οι Αρχές έθεσαν οκτώ περιοχές στη δυτική Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού.

Στη Βρετανία, ακόμα και τις βραδινές ώρες η ζέστη είναι αφόρητη – στο νότιο Λονδίνο ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 21 βαθμούς Κελσίου και πολλοί συνειδητοποιούν ότι τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει.

Φωτ.: ΕΡΑ

Στην Ιβηρική χερσόνησο οι κάτοικοι της Πορτογαλίας κατέκλυσαν τις παραλίες, ενώ στην Ισπανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει και τους 40 βαθμούς από την Τετάρτη (27/05) έως την Παρασκευή (29/05).

Φωτ.: ΕΡΑ

Παρόμοιο το σκηνικό και στην Ιταλία όπου οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες θυμίζουν περισσότερο τέλη Ιουλίου παρά Μαΐου. Από το Μιλάνο στον βορρά έως την Ρώμη το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει 35 ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ