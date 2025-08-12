Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη Νότια Ευρώπη: Επιστήμονες προειδοποιούν για «κοκτέιλ» που τροφοδοτεί φωτιές

Ακραίος καύσωνας και θερμοκρασίες έως 44°C πλήττουν τη Νότια Ευρώπη, με επιστήμονες να προειδοποιούν για έναν συνδυασμό ακραίων καιρικών συνθηκών που δημιουργεί ένα «κοκτέιλ μολότοφ» για εκτεταμένες δασικές φωτιές στη Μεσόγειο.

Στην Ιταλία, όπου στη Φλωρεντία αναμένονται 40°C, ένα 4χρονο αγόρι πέθανε από θερμοπληξία, ενώ εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός για επτά μεγάλες πόλεις, όπως η Μπολόνια και η Φλωρεντία.

Στη Γαλλία, περισσότερες από τις μισές περιοχές της χώρας τέθηκαν σε προειδοποίηση για καύσωνα, με 12 διοικητικές ενότητες σε «κόκκινο» επίπεδο. Η Ισπανία εξέδωσε προειδοποιήσεις «ακραίου κινδύνου» σε περιοχές όπως η Σαραγόσα και η Χώρα των Βάσκων, ενώ θερμοκρασίες άνω των 40°C αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν επιδεινώσει τις προσπάθειες πυρόσβεσης. Στη Γαλλία, η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1949 τέθηκε υπό έλεγχο την Κυριακή, με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Στην Κροατία, πυροσβέστες έσβησαν μεγάλη φωτιά κοντά στο Σπλιτ, ενώ στην Αλβανία και στο Μαυροβούνιο, πυρκαγιές ανάγκασαν κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Στην Ισπανία, φωτιές σε Λεόν και Θαμόρα εκτόπισαν πάνω από 1.000 ανθρώπους, ενώ οι φλόγες απείλησαν ακόμη και τον χώρο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, Las Médulas, στο Ελ Μπιέρθο.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η ανοιξιάτικη βροχή αύξησε τη βλάστηση, η οποία πλέον λειτουργεί ως καύσιμο, καθώς η ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες την αποξηραίνουν. Η κλιματική αλλαγή, που έχει θερμάνει την Ευρώπη σχεδόν δύο φορές πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επιτείνει τον κίνδυνο.

Η θερμική επιβάρυνση και η εξάπλωση των πυρκαγιών δείχνουν ότι η περιοχή βιώνει μια «νέα πραγματικότητα», με πυρκαγιές να ξεσπούν πιο εκτεταμένα, έντονα και επικίνδυνα από ποτέ.

