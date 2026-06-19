Καύσωνας πλήττει τη Γαλλία - «Εκτεταμένες και με διάρκεια» οι υψηλές θερμοκρασίες

Αντιμέτωπη με καύσωνα είναι σήμερα η Γαλλία, όπου 53 από τα 96 διαμερίσματα της χώρας βρίσκονται σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση.

Το επεισόδιο αυτό μεγάλης ζέστης προαναγγέλλεται «εκτεταμένο, με διάρκεια και έντονο», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France.

Η «αξιοσημείωτη κορύφωση του καύσωνα» αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν «τους 40 βαθμούς Κελσίου ιδιαίτερα στη δυτική και την κεντρική» Γαλλία, προέβλεψε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Δεύτερο κύμα καύσωνα στη Γαλλία

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα υψηλών θερμοκρασιών σε διάστημα μερικών εβδομάδων που πλήττει τη Γαλλία, η οποία είχε ήδη αντιμετωπίσει τον Μάιο ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για τον μήνα αυτόν. Αυτό αποτελεί «προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με τον Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγο στη Météo-France.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να «υπάρξει φροντίδα για τους πιο ηλικιωμένους, τους πιο ευάλωτους» καθώς «είναι δύσκολες μέρες».

Φωτ.: ΕΡΑ

Τα σχολεία οργανώνονται προβλέποντας από την ακύρωση μαθημάτων, ως την αναπροσαρμογή του προγράμματός τους και τη συγκέντρωση των μαθητών στις πιο δροσερές αίθουσες διδασκαλίας, ενώ ο καύσωνας αυτός έχει έρθει την περίοδο των εξετάσεων του μπακαλορεά, του εθνικού απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης. Στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Πουατιέ, στην κεντρική Γαλλία, οι μεγάλες προφορικές εξετάσεις του απολυτηρίου, που προβλέπονται για τη Δευτέρα και την Τρίτη το απόγευμα, αναβλήθηκαν για μία εβδομάδα.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ αναμένεται να διευκρινίσει σήμερα τον αριθμό των μαθητών που θα αφορούν αναβολές των εξετάσεων και ενδεχόμενο κλείσιμο τάξεων.

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών

Στο Παρίσι, η αστυνομία συνέστησε την ακύρωση των αθλητικών εκδηλώσεων σε υπαίθριους χώρους στην πρωτεύουσα και στα προάστιά της. Για την καλύτερη αντιμετώπιση της ρύπανσης τέθηκε επίσης ήδη από σήμερα σε εφαρμογή διαφοροποίηση της κυκλοφορίας σε τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής του Παρισιού, όπως και μείωση του ανώτατου ορίου ταχύτητας.

☀️ 🇫🇷 A heatwave returning to #France is expected to hit farmers particularly hard.



While temperatures are set to reach up to 40 degrees celsius, those in the #agriculture sector have no choice but to carry on with their daily work.



Watch for more ⤵️ pic.twitter.com/zo0jsNicxd — FRANCE 24 English (@France24_en) June 18, 2026

Όσον αφορά την εργασία, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους, ήταν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προσαρμογής. «Κάνει πολλή ζέστη στα αμπέλια, ιδίως μετά τις 11 το πρωί. Ζητήσαμε από τους εργαζομένους μας να φορούν συνέχεια καπέλο για να αποφύγουν τα εγκαύματα από τον ήλιο και την ηλίαση», δήλωσε ο Νταβίντ Λατόρς, ο οποίος εκμεταλλεύεται ένα τμήμα από το ομώνυμο κτήμα στη Λα Σοβ, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Πέρα από την ύπαιθρο, το επεισόδιο αυτό καύσωνα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τις λαϊκές συνοικίες και τα μεγάλα τους κτίρια, προειδοποίησε σήμερα το Ίδρυμα για τη Στέγαση μη προνομιούχων. Η 32χρονη Λεριά, νοικοκυρά στο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών της Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, συνόψισε την κατάσταση σε μια λέξη: «Ασφυκτιούμε».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ