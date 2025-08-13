Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Οι φονικές δασικές φωτιές που τροφοδοτούνται από τον καύσωνα και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους στην Ισπανία τις τελευταίες ημέρες, καταστρέφοντας χιλιάδες εκτάρια γης και αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αποτελούν «ξεκάθαρη προειδοποίηση» για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης, καθώς πυροσβέστες στην Ισπανία και άλλες χώρες της Μεσογείου συνέχιζαν να μάχονται με δεκάδες μέτωπα φωτιάς, η Σάρα Άαγκεσεν ανέφερε ότι οι 14 πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε σε επτά ισπανικές περιφέρειες αποδεικνύουν την ιδιαίτερη ευαλωτότητα της χώρας στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η Άαγκεσεν τόνισε ότι, παρότι ορισμένες από τις φωτιές φαίνεται να ξεκίνησαν από πρόθεση, τα φονικά μέτωπα αποτελούν ξεκάθαρο δείγμα της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης για καλύτερη προετοιμασία και πρόληψη.

«Οι φωτιές είναι μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, γι’ αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο πρόληψης», δήλωσε στο ραδιόφωνο Cadena Ser.

«Η χώρα μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Έχουμε αυτή τη στιγμή πόρους, αλλά η επιστημονική τεκμηρίωση και οι γενικές προβλέψεις δείχνουν ότι η επίδραση θα είναι ολοένα και μεγαλύτερη. Πρέπει να ενισχύσουμε και να επαγγελματοποιήσουμε αυτούς τους πόρους».

Οι δηλώσεις ήρθαν μία ημέρα μετά την εκτόξευση της θερμοκρασίας σε περιοχές της νότιας Ισπανίας πάνω από τους 45°C. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Aemet, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα προηγούμενα για τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν μεταξύ 1 και 20 Αυγούστου.

Την Τρίτη, ένας 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στην Καστίλη και Λεόν, όπου οι πυρκαγιές ανάγκασαν σε εκκένωση 5.000 ανθρώπων. Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας 50χρονος άνδρας υπέκυψε σε εγκαύματα στο 98% του σώματός του, προσπαθώντας να σώσει άλογα από φλεγόμενο στάβλο κοντά στη Μαδρίτη. Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, η φωτιά στη Μαδρίτη είχε τεθεί υπό έλεγχο, αλλά στην Ουρένσε της Γαλικίας είχαν καεί 7.000 εκτάρια γης.

«Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να μάχονται τις φλόγες σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτηση στο X, ζητώντας «απόλυτη προσοχή» και ευχαριστώντας τους πυροσβέστες για την αδιάκοπη προσπάθεια.

Στην Τουρκία, ένας δασικός υπάλληλος σκοτώθηκε την Τετάρτη κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στη νότια χώρα, σε ατύχημα με πυροσβεστικό όχημα που τραυμάτισε άλλους τέσσερις. Από τα τέλη Ιουνίου, η Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά πύρινα μέτωπα, με 18 νεκρούς – ανάμεσά τους δέκα διασώστες και δασικοί υπάλληλοι που σκοτώθηκαν τον Ιούλιο.

Στην Αλβανία, πυρκαγιά προκάλεσε εκρήξεις από θαμμένα βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με έναν 80χρονο να χάνει τη ζωή του σε μέτωπο νότια των Τιράνων.

Με πληροφορίες από Guardian