Katy Perry: «Μετανιώνω για το δημόσιο θέαμα» της διαστημικής αποστολής Blue Origin

Η Κέιτι Πέρι δήλωσε ότι «μετανιώνει» για το δημόσιο θέαμα που δημιούργησε με την πολυδιαφημισμένη συμμετοχή της στη διαστημική αποστολή της Blue Origin, χρηματοδοτούμενη από τον Τζεφ Μπέζος, η οποία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και αμφισβήτηση γύρω από τον φεμινιστικό της χαρακτήρα.

Η 40χρονη σταρ της ποπ συμμετείχε στη γυναικεία ομάδα έξι επιβατών που ταξίδεψαν για 11 λεπτά στο διάστημα, στις 14 Απριλίου, με το διαστημικό σκάφος New Shepard της Blue Origin, από το Τέξας. Μαζί της βρέθηκαν η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος Λόρεν Σάντσεζ, η δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ, η πρώην επιστήμονας της NASA Άισα Μπόου, η ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουιέν και η παραγωγός Κεριάν Φλιν.

Η αποστολή παρουσιάστηκε ως «ιστορική στιγμή για τις γυναίκες», ωστόσο, επικρίθηκε έντονα από ακτιβίστριες και καλλιτέχνιδες – μεταξύ αυτών οι Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Ολίβια Γουάιλντ και Έιμι Σούμερ – ως εμπορικό τέχνασμα και «φεμινιστικό μάρκετινγκ πολυτελείας».

Η Πέρι δέχθηκε ιδιαίτερη κριτική για τις υπερβολικές της αντιδράσεις: στο βίντεο της πτήσης κρατά μια μαργαρίτα και τραγουδά What a Wonderful World, ενώ μετά την επιστροφή της στη Γη, φίλησε το έδαφος και δήλωσε ότι ένιωσε «απόλυτα συνδεδεμένη με την αγάπη».

«Δεν μετανιώνει που πήγε στο διάστημα, αλλά…»

Σύμφωνα με πηγή της DailyMail, η τραγουδίστρια δεν μετανιώνει που συμμετείχε στην αποστολή, αλλά «λυπάται που δημιούργησε ένα δημόσιο θέαμα από αυτό». Όπως φέρεται να δήλωσε η ίδια, δεν είχε προβλέψει την αρνητική αντίδραση και την έκρινε ως «αποθαρρυντική για όλο το πλήρωμα».

Η αμερικανική αλυσίδα Wendy’s τη σατίρισε βάναυσα, ανεβάζοντας φωτογραφία της με το σχόλιο: «I kissed the ground and I liked it» – παραλλαγή του γνωστού τραγουδιού της I Kissed a Girl.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι κατήγγειλε ότι η αποστολή «δεν έχει καμία σχέση με τη Γη και τον φεμινισμό» και κατηγόρησε την Blue Origin ότι καταστρέφει το περιβάλλον.

Παρόλα αυτά, η δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ υπερασπίστηκε την αποστολή, λέγοντας ότι «πολλές νέες γυναίκες νιώθουν εμπνευσμένες» και ότι η αποστολή απαιτούσε «πολλή δουλειά».

Η Κέιτι Πέρι, μετά την κατακραυγή, επέστρεψε στη ρουτίνα της, δημοσιεύοντας φωτογραφία με το σχολικό κολατσιό της κόρης της, Ντέιζι, την οποία απέκτησε με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Πέρι ευχαρίστησε δημοσιογράφο που την αποκάλεσε «αστροναύτη» και υπογράμμισε ότι το ταξίδι δεν ήταν για το τραγούδι αλλά «για την αγάπη, τη συμπερίληψη και την παρουσία των γυναικών στο διάστημα».

Η ίδια σχεδιάζει να γράψει τραγούδι για την εμπειρία της στο διάστημα.

Με πληροφορίες από Independent