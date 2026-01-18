«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»: Μαζικές διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του Ντόναλντ Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά των σχεδίων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Γροιλανδία και τη Δανία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές δανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Κοπεγχάγη, καθώς και στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ. Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη.

Μάλιστα ο επικεφαλής της αποστολής, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς, χαρακτήρισε τη ρητορική του Τραμπ «μη εποικοδομητική».

Στην Κοπεγχάγη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία» και «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς». Ο Γροιλανδός πολιτικός Έρικ Γένσεν, δήλωσε ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση και δεν επιθυμεί να προσαρτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Φωτ. από τις διαδηλώσεις στη Δανία

Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από γροιλανδικές και δανικές ΜΚΟ. Η Καμίλα Σίεζινγκ, επικεφαλής ένωσης οργανώσεων Ινουίτ, τόνισε ότι ζητείται «σεβασμός στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας». Στο Νουούκ, στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 85% των κατοίκων της Γροιλανδίας αντιτίθεται στην ένταξη της περιοχής στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στη Δανία, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια της Αρκτικής πρέπει να αποτελεί συλλογική ευθύνη του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη Γροιλανδία ακόμη και με τη χρήση βίας, υποστηρίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του, προκαλώντας εκ νέου αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, προϊόντα από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία θα επιβαρυνθούν με δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Η Γροιλανδία είναι αραιοκατοικημένη αλλά πλούσια σε φυσικούς πόρους, ενώ η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την άμυνα και την παρακολούθηση της περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian