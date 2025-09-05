«Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Η Ρωσία απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο αποστολής ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση στην επιβεβαίωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι 26 Δυτικές χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα, καταδρομικά, θαλάσσια ή αεροπορικά, στην Ουκρανία, μόλις υπογραφεί ανακωχή.

Μετά τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Διατεθειμένων» (Coalition of the Willing), ο Μακρόν διευκρίνισε ότι η αμερικανική υποστήριξη θα συγκεκριμενοποιηθεί πολύ σύντομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι η αμερικανική εμπλοκή θα έρθει μάλλον με αεροπορική υποστήριξη, ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι συζήτησαν για να εξασφαλιστεί «η μέγιστη προστασία των ουρανών της Ουκρανίας».

Ωστόσο, οι προοπτικές συμφωνίας έχουν υποχωρήσει δραματικά μετά τη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Δύση, μέσω της Ε.Ε., πρέπει να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφαιρώντας πόρους από τον «μηχανισμό πολέμου» της Ρωσίας.

Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο να τερματίσει πλήρως τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων έως το τέλος του 2027. Παράλληλα, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε: «Είναι σαφές: ξένα, ειδικά ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατεύματα δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας.Κατηγορηματική άρνηση.»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η Δύση έχει κάνει ήδη ένα «ακατάλυτο χρέος» απέναντι στην Ουκρανία. Ωστόσο, λίγες χώρες έχουν συμφωνήσει ανοιχτά να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος, αν και η αμερικανική πλευρά το έχει αποκλείσει ρητά. Ευρωπαίοι διπλωμάτες επισημαίνουν ότι τέτοια κίνηση τώρα ίσως ενίσχυε την αφήγηση του Πούτιν κατά της Δύσης.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία συνεχίζει να στέλνει στρατεύματα στην Ουκρανία, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που εκκαθάριζαν νάρκες σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε ως προτεραιότητα τη σύναψη ανακωχής σε σύνοδο με τον Ζελένσκι, πριν δοθούν «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας». Ανώτατοι αξιωματούχοι του Ζελένσκι είχαν συναντήσεις στο Παρίσι με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Μετά από περισσότερα από τριάμισι χρόνια από τη ρωσική εισβολή, ο Πούτιν δήλωσε αυτήν την εβδομάδα πως «υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ» και ότι υπάρχουν δυνατότητες διασφάλισης της ασφάλειας της Ουκρανίας σε περίπτωση τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας απευθείας συνάντησης Πούτιν–Ζελένσκι δείχνει ολοένα και περισσότερο απίθανη—και η θέση του Κιέβου είναι ότι η ρωσική πρόταση για συνομιλίες στη Μόσχα είναι «απαράδεκτη».

Ο απεσταλμένος του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σχολίασε: «Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρει η γνώμη της Ρωσίας για τα στρατεύματα στην Ουκρανία; Είναι κυρίαρχο κράτος – δεν είναι δική τους απόφαση.»

Ο Τραμπ είπε στο CBS ότι παραμένει αποφασισμένος να βρει λύση και ότι διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι: «Θα τα βρούμε όλα.»

Στην ίδια γραμμή, ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χιλή επαίνεσε τον Τραμπ ότι «έφερε τον Πούτιν στο τραπέζι» χωρίς να αποκλείσει επιλογές. Την ίδια στιγμή, ο Πούτιν, που πέρασε την Τετάρτη μαζί με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, υποστηρίζει ότι το ρωσικό στρατιωτικό μηχανισμό προχωρά στα μέτωπα της Ουκρανίας και έχει προειδοποιήσει ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, είναι έτοιμος να «λύσει όλα τα ζητήματα με στρατιωτικά μέσα».

Τέλος, πηγή από το Ελιζέ ανέφερε ότι υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα μακροχρόνιων ανακωχών που κράτησαν χωρίς πλήρη ειρηνευτική συμφωνία—όπως η γραμμή κατάπαυσης στον 38ο παράλληλο της Κορέας, όπου παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων διασφάλιζε την ειρήνη για δεκαετίες. Οι Ουκρανοί θεωρούν ότι κάτι αντίστοιχο είναι ζωτικής σημασίας.

Με πληροφορίες από BBC