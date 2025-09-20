Κατηγορίες για πραξικόπημα στη Ρουμανία: Ξεκίνησε η δίκη Γκεοργκέσκου

Ένας ακροδεξιός υποψήφιος στη Ρουμανία, ο Κάλιν Γκεοργκέσκου, που πέρυσι είχε κερδίσει προεδρικές εκλογές οι οποίες όμως ακυρώθηκαν λόγω κατηγοριών για ρωσική παρέμβαση, κατηγορήθηκε επίσημα την Τρίτη ότι επιχείρησε να οργανώσει πραξικόπημα.

Οι εισαγγελικές αρχές της Βουκουρεστίου εμπλέκουν τον Γκεοργκέσκου και άλλους 21 ύποπτους σε σχέδιο να υπονομεύσουν το δημοκρατικό πολίτευμα, αφού το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τη νίκη του τον Δεκέμβριο. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως 25 χρόνια.

Μετά την ακύρωση των εκλογών, κατηγορείται πως ο Γκεοργκέσκου με τη βοήθεια μιας παραστρατιωτικής ομάδας υπό τον Χοράτιου Πότρα, ο οποίος συνελήφθη σύντομα αλλά διέφυγε, σχεδίασε βίαιες διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συναντήσεις σχεδιασμού έγιναν σε αγρόκτημα με άλογα στην περιφέρεια της Βουκουρεστίου.

Η γενική εισαγγελία της Ρουμανίας, υπό τον Αλέξ Φλορέντζα, επιβεβαίωσε ότι ο Γκεοργκέσκου αντιμετωπίζει αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, ο Potra έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης και φέρεται να βρίσκεται σε επικοινωνία με ρωσικές αρχές για αίτηση ασύλου.

Παράλληλα, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Γκεοργκέσκου επωφελήθηκε από εκστρατεία διαδικτυακής παραπληροφόρησης και υβριδικής επιρροής, με εμπλοκή εταιρειών που σχετίζονται με τη Ρωσία και χρήση τεχνητής νοημοσύνης για δημιουργία περιεχομένου. Ενώ αυτές οι κατηγορίες δεν συμπεριλαμβάνουν επισήμως την ξένη παρέμβαση ως κατηγορία, θεωρούνται κρίσιμες για την αποτίμηση της υπόθεσης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ.Ντ. Βανς, και άλλες φιλορωσικές ομάδες στην Ευρώπη είχαν ταχθεί υπέρ του Γκεοργκέσκου, ενώ ο νυν πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, υποστήριξε ότι η ανάλυση της εισαγγελίας αποτελεί απόδειξη ότι η Μόσχα προσπάθησε να επηρεάσει αποφασιστικά την εκλογική διαδικασία του 2024. Ο Γκεοργκέσκου έχει αρνηθεί κάθε σύνδεση με τη Ρωσία και τις κατηγορίες.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters