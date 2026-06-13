«Καθοριστικός» ο ρόλος του Μασκ στα επεισόδια του Μπέλφαστ, υποστηρίζουν ερευνητές

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο επικρίσεων για τον ρόλο του στη διάδοση αντιμεταναστευτικού περιεχομένου στο X, μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Center for Countering Digital Hate (CCDH), αναρτήσεις που κοινοποίησαν ή ενίσχυσαν ο Μασκ και δύο γνωστοί αντιμεταναστευτικοί ακτιβιστές συγκέντρωσαν περισσότερες από 115 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα, με τον τρισεκατομμυριούχο πλέον ιδιοκτήτη του X να αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό αυτού του αριθμού.

Τα επεισόδια στο Μπέλφαστ ξέσπασαν μετά από επίθεση με μαχαίρι τη Δευτέρα. Η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας σε έναν Σουδανό υπήκοο, τον Χάντι Αλοντίντ.

Μέσα στις ημέρες που ακολούθησαν, ο Μασκ αναδημοσίευσε μηνύματα του ακροδεξιού αντιμεταναστευτικού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος καλούσε σε διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Βρετανίας. Σε δική του ανάρτηση προς τους περισσότερους από 240 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Μασκ έγραψε ότι «μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαμαρτυρίες θα υπάρξει αλλαγή».

Παράλληλα, προώθησε αναρτήσεις του Ρούπερτ Λόου, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Restore Britain, αυξάνοντας σημαντικά την απήχηση των μηνυμάτων του.

Σύμφωνα με το CCDH, οι αναρτήσεις των τριών λογαριασμών σχετικά με τα γεγονότα στο Μπέλφαστ συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερες από 115 εκατομμύρια προβολές, εκ των οποίων περίπου 64 εκατομμύρια αποδίδονται στον Μασκ.

Το CCDH υποστηρίζει ότι η παρέμβαση του Μασκ ήταν καθοριστική για την εξάπλωση του περιεχομένου γύρω από τα γεγονότα στο Μπέλφαστ.

«Ως ιδιοκτήτης του X και ο χρήστης με τους περισσότερους ακολούθους στην πλατφόρμα, ο Μασκ έχει απαράμιλλη δύναμη να επηρεάζει τι βλέπουν οι χρήστες στο διαδίκτυο», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Ιμράν Άχμεντ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάλυση των σχολίων κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις κατέγραψε περισσότερα από 3.900 μηνύματα που προέτρεπαν σε λιντσαρίσματα ή άλλες πράξεις βίας κατά μεταναστών. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών των σχολίων εντοπίστηκαν σε αναρτήσεις του Τόμι Ρόμπινσον.

Το X δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού του AFP.

Ο Ρόμπινσον — κατά κόσμον Στίβεν Γιαξλεϊ-Λένον — είχε αποκλειστεί στο παρελθόν από την πλατφόρμα, πριν επανέλθει μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ το 2022. Την ίδια περίοδο επανενεργοποιήθηκαν και άλλοι λογαριασμοί που είχαν κατηγορηθεί για παραπληροφόρηση ή ρητορική μίσους.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Μασκ συνέβαλε το τελευταίο διάστημα στην αύξηση της απήχησης του Ρούπερτ Λόου, προωθώντας ομιλίες και αναρτήσεις του. Σε μία περίπτωση είχε γράψει ότι μόνο το κόμμα του, το Restore Britain, μπορεί να «σώσει τη Βρετανία».

Η έκθεση δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες μετά από προειδοποίηση της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής Ofcom ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα για τη διάδοση μίσους και την υποκίνηση βίας.

Με πληροφορίες από Le Monde