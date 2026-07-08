Καθίζηση ουρανοξύστη στο Μανχάταν: Πώς συνέβη - Υπήρχαν «24 καταγγελίες από πέρυσι»

Μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ζώνες εκκένωσης και αποκλεισμού στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, καθώς συνεχίζονται οι ολονύχτιες προσπάθειες για τη σταθεροποίηση ενός, υπό κατασκευή, ουρανοξύστη στο Μινττάουν.

Οι εργασίες τοποθέτησης προσωρινών αντιστηριγμάτων ξεκίνησαν στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό 235 East 42nd Street, αφού διαπιστώθηκε ότι ένα κεντρικό υποστύλωμα (κολόνα) λύγισε στον 21ο όροφο. Την είδηση επιβεβαίωσε ο Επίτροπος του Τμήματος Κτιρίων (DOB), Άχμεντ Τιγκάνι, σε έκτακτη ενημέρωση.

«Καταφέραμε να φτάσουμε στον 21ο όροφο για να επιθεωρήσουμε τις εργασίες και είμαστε σίγουροι ότι τα επείγοντα μέτρα σταθεροποιούν την κατάσταση», δήλωσε ο Τιγκάνι, προσθέτοντας ότι έχει επιστρατευτεί και ανεξάρτητος μηχανικός για μια δεύτερη, εξειδικευμένη εκτίμηση.

Just before at 8 a.m. Tuesday, the FDNY received reports of a structural issue at an active construction site on East 42nd Street between 2nd Avenue and 3rd Avenue in Manhattan. The call came in for reported issues at a 37-story building at 235 East 42nd Street that is currently… pic.twitter.com/NavUpNGAJE — FDNY (@FDNY) July 7, 2026

Νέα Υόρκη: Πώς έγινε το περιστατικό στο Μανχάταν

Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί ειδικοί υδραυλικοί γρύλοι, ενώ εγκαθίσταται νέος δομικός χάλυβας για τη θωράκιση του σκελετού. Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοίνωσε τροποποιήσεις στις εντολές εκκένωσης γειτονικών κτιρίων, καθώς και στους δρόμους που παραμένουν κλειστοί για τα οχήματα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 08:00 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), όταν οι εργάτες της οικοδομής παρατήρησαν ρωγμές στο εσωτερικό του κτιρίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), μόλις εντόπισαν τις κολόνες στήριξης να λυγίζουν στον 21ο και 22ο όροφο, οι εργαζόμενοι εκκένωσαν αμέσως το σημείο. Οι αρχές αναφέρουν ότι η ασκούμενη πίεση προκάλεσε εσωτερική καθίζηση από τον 21ο έως τον 26ο όροφο του συνολικά 37ώροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και όλο το προσωπικό απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Ο, υπό ανακαίνιση, πύργος, ο οποίος στο παρελθόν στέγαζε τα παγκόσμια κεντρικά γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Pfizer, είναι ένα κτίριο γραφείων της δεκαετίας του 1970 που μετατρέπεται σε πολυτελή διαμερίσματα. Βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά πολυσύχναστο σημείο, μόλις ένα τετράγωνο μακριά από το εμβληματικό Chrysler Building, μεταξύ του εμβληματικού σταθμού Grand Central και της έδρας των Ηνωμένων Εθνών.

BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY — Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026

Νέα Υόρκη: Ποια κτίρια εκκενώθηκαν

Τα ακόλουθα κτίρια παραμένουν υπό υποχρεωτική εντολή εκκένωσης και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτά μέχρι νεωτέρας:

815 2nd Avenue

235 East 43rd Street (Ξενοδοχείο Hampton Inn Manhattan Grand Central)

231 East 43rd Street

225 East 43rd Street

217 East 43rd Street (Μερική εκκένωση: αφορά μόνο το εστιατόριο του ισογείου)

Στα κτίρια που εκκενώθηκαν αρχικά συμπεριλαμβανόταν και το Διεθνές Σχολείο Κένεντι (225 East 43rd Street), το οποίο αυτή την περίοδο λειτουργούσε ως θερινή κατασκήνωση για 400 παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού. Επίσης, για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και το Ισραηλινό Προξενείο που στεγάζεται στην 800 Second Avenue. Αντίθετα, οι κάτοικοι του κτιρίου στην 222 E. 44th St. έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Όσον αφορά την κυκλοφορία, η κίνηση των οχημάτων έχει διακοπεί στις οδούς 42nd και 43rd Street, μεταξύ της Δεύτερης και της Τρίτης Λεωφόρου. Οι πεζοί και οι εργαζόμενοι που δεν επηρεάζονται από τις εντολές εκκένωσης των συγκεκριμένων κτιρίων μπορούν να κινούνται ελεύθερα στην περιοχή.

🚨BREAKING - New York

A OLD 37-story high-rise in Midtown Manhattan at 235 East 42nd Street is at risk of a localized collapse after multiple structural columns buckled. No injuries have been reported, the contractor was trying to build 20 move levels and did not use the right… pic.twitter.com/e4xPczbMGr — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) July 7, 2026

Στο μικροσκόπιο το ιστορικό του κτιρίου

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγχειρήματα μετατροπής γραφείων σε κατοικίες στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, η έρευνα φέρνει στο φως μία διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με αμερικάνικα ΜΜΕ, από πέρυσι, το κτίριο είχε δεχτεί περίπου 24 καταγγελίες για παραβάσεις ασφαλείας.

Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά όπως εργάτες που φυσούσαν υλικά από την οροφή με φυσητήρα φύλλων, πτώση εργάτη από σκάλα που δεν είχε τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια και ένα βαρύ αντικείμενο που έπεσε ελεύθερα διαπερνώντας πέντε ορόφους, παραλίγο να χτυπήσει άνθρωπο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είχαν επιβληθεί επίσημα πρόστιμα ή κυρώσεις, καθώς οι επιθεωρητές του Δήμου δεν εντόπιζαν τις παραβάσεις όταν έφταναν για αυτοψία.

Με πληροφορίες από ABC Νέας Υόρκης