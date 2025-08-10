«Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Η Uber έλαβε 400.181 καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ 2017 και 2022, σύμφωνα με σφραγισμένα δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται οι New York Times.

«Επί χρόνια, η Uber ισχυρίζεται ότι είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μετακίνησης. Ωστόσο, μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα: Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ανέφεραν ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση ή παρενόχληση κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους με την Uber», αναφέρει το ρεπορτάζ που η εφημερίδα παρουσιάζει με μορφή podcasts.

Σημαντικό, επίσης, είναι πως κατά τις διετείς εκθέσεις ασφάλειας για την ίδια περίοδο, η ίδια η εταιρεία είχε αποκαλύψει μόνο 12.522 από αυτά τα περιστατικά.

Η έρευνα των New York Times για τις αποκρύψεις περιστατικών από την Uber δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εφημερίδας

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε μαζική ομαδική αγωγή κατά της Uber, στην οποία έχουν συγχωνευθεί πάνω από 1.600 υποθέσεις. Εκατοντάδες πελάτες κατηγορούν την εταιρεία για ανεπαρκείς ελέγχους ιστορικού οδηγών, μη αναφορά περιστατικών στην αστυνομία και διατήρηση δραστών σεξουαλικών αδικημάτων στην πλατφόρμα.

Διευκρινίζοντας τη μεγάλη απόκλιση στους αριθμούς, η επικεφαλής ασφάλειας της Uber στις ΗΠΑ, Χάνα Νάιλς, τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των 400.000+ αναφορών δεν έχουν ελεγχθεί και δεν χαρακτηρίζονται απαραίτητα ως σεξουαλική επίθεση. Όπως εξήγησε, πολλές αφορούν λιγότερο σοβαρά και μη σωματικά περιστατικά, όπως «σχόλια για την εμφάνιση κάποιου, φλερτ, επίμονα βλέμματα ή ακατάλληλη γλώσσα».

Οι υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων που έχει παρουσιάσει η Uber

Η Uber έχει εφαρμόσει τα τελευταία χρόνια διάφορες λειτουργίες για την ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και οδηγών. Πιο πρόσφατα, δοκίμασε σε Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Ντιτρόιτ τη λειτουργία «γυναικείων προτιμήσεων», που επιτρέπει σε γυναίκες επιβάτες να επιλέγουν γυναίκες οδηγούς και αντίστροφα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων παραμένει ασαφής.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας που έχει εφαρμόσει η Uber / Πηγή: Uber

Η Νάιλς επικαλέστηκε έρευνα σύμφωνα με την οποία πάνω από τις μισές γυναίκες στις ΗΠΑ έχουν βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας στη ζωή τους, υπογραμμίζοντας ότι η Uber «δεν είναι άτρωτη σε αυτό το βαθιά ριζωμένο και ανησυχητικό πρόβλημα». Όπως είπε, στα 6,3 δισεκατομμύρια ταξίδια που ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ την περίοδο 2017–2022, οι αναφερόμενες περιπτώσεις αντιστοιχούν μόλις στο 0,006% των διαδρομών, προσθέτοντας όμως ότι «δεν υπάρχει ανεκτό επίπεδο σεξουαλικής επίθεσης».

Η Uber έχει ήδη διευθετήσει πολλές από αυτές τις υποθέσεις εκτός δικαστηρίου, αλλά η πρώτη δίκη για υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τους New York Times.

Σύμφωνα με έκθεση διαφάνειας της ανταγωνίστριας Lyft, για την περίοδο 2020–2022 καταγράφηκαν «2.651 περιπτώσεις» στις πέντε πιο σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, με τις περισσότερες να αφορούν «μη συναινετικό άγγιγμα σεξουαλικού μέρους του σώματος» και 365 να σχετίζονται με «μη συναινετική σεξουαλική διείσδυση».

Με πληροφορίες από New York Times, pc mag



