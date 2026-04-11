Κατέρρευσε κτίριο στην Κύπρο: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες - Φόβοι για εγκλωβισμένους

Τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στην Κύπρο, πιο συγκεκριμένα στη Γερμασόγεια Λμεσού, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του.

Μέσα ενημέρωσης της Κύπρου αναφέρουν πως, μετά από πολύωρες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, λίγο μετά τις 17:30 ανασύρθηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν ακόμη εγκλωβισμένο κάτω από τα χαλάσματα.

Στην πολυκατοικία διέμεναν κυρίως αλλοδαποί, αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι σε κάθε ένα από τα περίπου 10 διαμερίσματα ζούσαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Κατέρρευσε κτίριο στην Κύπρο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο στήθηκε άμεσα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Για την απομάκρυνση των μπάζων επιστρατεύτηκαν εκσκαφείς και φορτηγά, ενώ γερανός χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη επικίνδυνων τμημάτων του κτιρίου που απειλούσαν να καταρρεύσουν.

Τρία άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ στις έρευνες συνδράμουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν έναν εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή της κατάρρευσης. Όπως ανέφεραν, αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές λόγω της Ανάστασης.

Κατέρρευσε κτίριο στην Κύπρο: Είχε κριθεί ακατάλληλη

Κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν την ώρα του συμβάντος.

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και για ενδεχόμενες ευθύνες.

Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους και να αποσαφηνίσουν τα αίτια της κατάρρευσης.

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Φιλελεύθερος»