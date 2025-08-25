Κατάθλιψη, bullying, σεξισμός - Ο λόγος μιας 21χρονης γερουσιάστριας στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας τα είχε όλα

Η νεότερη γερουσιάστρια της Αυστραλίας μίλησε στο κοινοβούλιο για την προσωπική της μάχη με την κατάθλιψη και τον εκφοβισμό πριν από τις εκλογές, καθώς και για τη σεξιστική συμπεριφορά μετά την εκλογή της.

Η Σάρλοτ Γουόκερ από τη Νότια Αυστραλία, μέλος του Εργατικού Κόμματος, που έγινε 21 ετών τη νύχτα των εκλογών, εκφώνησε τον πρώτο της λόγο τη Δευτέρα το βράδυ.

Αποκάλυψε ότι στα 18 της προσπαθούσε να καταλάβει γιατί είχε προβλήματα ύπνου – αλλά η αλήθεια ήταν ότι αρνιόταν να παραδεχτεί ότι έπασχε από κατάθλιψη.

«Οι επιπτώσεις ήταν μακροχρόνιες, επιβαρυμένες από την ενοχή», είπε. «Συχνά αναρωτιόμουν αν ήθελα να συνεχίσω – αν υπήρχε κανένα νόημα να είμαι εδώ». Μόνο λίγοι άνθρωποι γνώριζαν για την εμπειρία της, γιατί ένιωθε «βαθιά ντροπή» και ανησυχούσε για την «αντίληψη ότι ήμουν κατεστραμμένο άτομο».

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο κοινοβούλιο, θέλω να ρίξω φως στο πώς οι παιδικές εμπειρίες όπως η δική μου μπορούν να επηρεάσουν τη ψυχική υγεία μέχρι την ενηλικίωση – και να εξερευνήσω ουσιαστικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού», είπε.

Εξήγησε επίσης ότι ενώ κάποιοι την κατηγόρησαν για προνομιακή κατάσταση επειδή φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο, η μητέρα της μάζεψε με δυσκολία τα χρήματα, καθώς είχε δεχτεί τόσο έντονο εκφοβισμό που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το δημόσιο σχολείο της.

Κατά τη θητεία της, σκοπεύει να επικεντρωθεί σε θέματα όπως η στεγαστική κρίση, η γενεακή ανισότητα, η ενδοοικογενειακή βία, η υγειονομική περίθαλψη, η ψυχική υγεία των νέων, η κλιματική αλλαγή, οι ευκαιρίες στις περιφέρειες και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Όπως είπε, οι νέοι «ζουν με την μόνιμη απειλή της κλιματικής αλλαγής», τόσο από τρέχοντα γεγονότα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες και άνθιση φυκιών στη Νότια Αυστραλία, όσο και από μελλοντικά σενάρια.

Η Γουόκερ αναφέρθηκε επίσης στη μάστιγα της ενδοοικογενειακής βίας και επικαλέστηκε ευρήματα από τη βασιλική επιτροπή της Νότιας Αυστραλίας για την ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου ότι η γενιά Ζ είναι η πρώτη που μεγαλώνει εκτεθειμένη σε βίαιο πορνό και σεξισμό στο διαδίκτυο.

Παρόλο που ήταν τεχνικά ο πρώτος της λόγος, δεν ήταν η πρώτη φορά που μίλησε στην αίθουσα.

Η νεαρή γερουσιάστρια αναφέρθηκε και στη διαμάχη της με την ηγέτιδα του One Nation, Πολίν Χάνσον, που την είχε χαρακτηρίσει «ακόμη βρέφος στη πάνα», όταν η Γουόκερ είχε επικρίνει τη στάση της Χάνσον απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Επίσης, έχει δεχτεί σεξιστικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου ενός Instagram reel που αναγκάστηκε να αφαιρέσει γιατί παραβίαζε τους αυστηρούς κανόνες του κοινοβουλίου για τα γυρίσματα.

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, η Γουόκερ είπε ότι η μητέρα της είχε προτείνει να πει στο κοινοβούλιο πώς απέκτησε τη γάτα της, Τζέραλντ. Η ιστορία ήταν ότι η ίδια και μια φίλη της «ήρωικά» έσωσαν δύο εγκαταλελειμμένα γατάκια που βρήκαν σε εθνικό πάρκο, κρατώντας η καθεμία από ένα.

Μόνο που αυτή η ιστορία δεν ήταν αληθινή. «Απλώς ήθελα πολύ μια γάτα», είπε, προσθέτοντας ότι πήραν τα γατάκια από έναν συνάδελφο.

Απευθυνόμενη στη μητέρα της, είπε: «Είπα μόνο ένα ψέμα γιατί πίστευα ότι αν μάθαινες την αλήθεια θα με αναγκάζες να τον επιστρέψω».

Με πληροφορίες από Guardian