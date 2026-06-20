Κατασκευάζουν το «Μαύρο Κουτί της Γης»: Θα καταγράφει τα πάντα μέχρι και μια πιθανή καταστροφή του πλανήτη

Στην Τασμανία κατασκευάζεται το «Μαύρο Κουτί της Γης», (Earth's Black Box), ένα τεράστιο ατσάλινο μνημείο που λειτουργεί σαν το «μαύρο κουτί» ενός αεροπλάνου, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη.

Σχεδιάστηκε για να επιβιώσει από την Αποκάλυψη, ως η τελευταία μαρτυρία της ανθρωπότητας για τη δική της αποτυχία. Για ένα διάστημα, όμως, φαινόταν πως το λεγόμενο «Μαύρο Κουτί της Γης» ίσως να μην επιβίωνε ούτε από τη φάση του σχεδιασμού του.

Πλέον, πέντε χρόνια μετά την πρώτη ανακοίνωση, η οποία είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, το έργο επιστρέφει στο προσκήνιο. Οι δημιουργοί του δηλώνουν ότι η συναρμολόγηση ορισμένων τμημάτων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ότι τον Δεκέμβριο το πλήρες μνημείο θα εγκατασταθεί κοντά στο Κουίνσταουν, στα όρια ενός απομακρυσμένου αεροδρομίου στη δυτική Τασμανία.

Το άφθαρτο «μηχάνημα της Ημέρας της Κρίσης»

Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ότι ένα άφθαρτο «μηχάνημα της Ημέρας της Κρίσης» θα κατασκευαστεί σε μια απομονωμένη περιοχή της Τασμανίας για να καταγράψει την κλιματική κρίση, η είδηση έγινε αμέσως viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Η Γη αποκτά ένα μαύρο κουτί για να καταγράφει τα γεγονότα που οδηγούν στην κατάρρευση του πολιτισμού», έγραφε τότε το CNET. Η φράση αναπαρήχθη αργότερα και στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, ο οποίος είχε σχολιάσει: «Είμαστε καταδικασμένοι».

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του έργου, η ατσάλινη κατασκευή μήκους 16 μέτρων, η οποία θα καλύπτεται από ηλιακά πάνελ προστατευμένα με γυαλί, θα καταγράφει «κάθε βήμα» που κάνει η ανθρωπότητα προς μια κλιματική καταστροφή.

«Εκατοντάδες σύνολα δεδομένων, μετρήσεις και αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με την υγεία του πλανήτη μας θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται με ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές. Το πώς θα τελειώσει η ιστορία εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Ένα μόνο πράγμα είναι βέβαιο: οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι αλληλεπιδράσεις σας καταγράφονται πλέον», αναφέρεται στην περιγραφή του έργου.

Σαν το μαύρο κουτί των αεροπλάνων

Η έμπνευση προέρχεται από τον καταγραφέα πτήσης ενός αεροσκάφους, το γνωστό «μαύρο κουτί», το οποίο αποθηκεύει δεδομένα μέσα σε ανθεκτικό περίβλημα ώστε να βοηθά τους ερευνητές να εξακριβώνουν τα αίτια αεροπορικών δυστυχημάτων.

Το «Μαύρο Κουτί της Γης» ανακοινώθηκε με αφορμή τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP26 του 2021 στη Γλασκώβη.

Ψηφιακοί σκληροί δίσκοι ενεργοποιήθηκαν τότε ώστε να αρχίσουν να καταγράφουν δεδομένα από τις εργασίες της συνόδου, τα οποία θα μεταφέρονταν αργότερα στη φυσική κατασκευή.

Καλλιτεχνική περφόρμανς ή διαφημιστικό τέχνασμα;

Στη συνέχεια, όμως, επικράτησε σιωπή για την εξέλιξη της κατασκευής του. Οι μοναδικές αναρτήσεις στον λογαριασμό του έργου στο Instagram παραμένουν εννέα μαύρα τετράγωνα που σχηματίζουν ένα κουτί 3x3 και δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο του 2021.

Κάποιοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν επρόκειτο απλώς για μια καλλιτεχνική περφόρμανς ή ένα διαφημιστικό τέχνασμα, δεδομένου ότι το έργο δεν προήλθε από επιστήμονες αλλά από τη Rouser Lab, μια αυστραλιανή μη κερδοσκοπική «πειραματική υπηρεσία περιβαλλοντικής επικοινωνίας».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της, Τζόναθαν Νίμποουν, εξηγεί ότι πλέον το έργο συντονίζεται από το Earth’s Black Box Foundation, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

«Θα έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια από την αρχική ανακοίνωση μέχρι να μπορέσουμε τελικά να εγκαταστήσουμε το έργο», δήλωσε στον Guardian Australia και συνέχισε, λέγοντας: «Στο διάστημα αυτό εξελίξαμε τον σχεδιασμό, τα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, τις πηγές πληροφόρησης, την ψηφιακή πλατφόρμα και παράλληλα αναπτύξαμε χρηματοδοτικά μοντέλα που θα επιτρέψουν στο εγχείρημα να συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον».

Ο δήμαρχος της Δυτικής Ακτής της Τασμανίας, Σέιν Πιτ, δήλωσε ότι το έργο «άργησε πολύ να υλοποιηθεί» και πως «σίγουρα μπορεί να εξελιχθεί σε τουριστικό αξιοθέατο», προσθέτοντας ότι η άγρια και απομονωμένη δυτική ακτή της Τασμανίας επιλέχθηκε λόγω της γεωλογικής και πολιτικής της σταθερότητας.

Φέτος, το περίφημο Ρολόι της Αποκάλυψης ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, πιο κοντά από ποτέ στο συμβολικό τέλος του κόσμου, σε σύγκριση με τα 100 δευτερόλεπτα του 2021.

Αν το Earth’s Black Box ολοκληρωθεί και λειτουργήσει όπως έχει σχεδιαστεί, άραγε θα εξετάσουν τα αρχεία του από μελλοντικά όντα για να καταλάβουν τι ακριβώς πήγε στραβά; Ή μήπως η ανθρωπότητα θα καταφέρει να αποφύγει την καταστροφή και το παράξενο αυτό μνημείο θα παραμείνει ως υπενθύμιση μιας Αποκάλυψης που τελικά δεν συνέβη ποτέ;

Ίσως αυτό να είναι και το νόημα ενός μαύρου κουτιού: ενός αντικειμένου του οποίου το περιεχόμενο παραμένει μυστήριο μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί να αποκαλύψει την αλήθεια.



Με πληροφορίες από The Guardian