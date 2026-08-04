Κατάρ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα

Το Κατάρ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι καθυστερεί την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας, υπό τη διεύθυνση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Την συμφωνία επέκρινε το εβραϊκό κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ μεσολαβεί στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Το Κατάρ κατηγορεί το Ισραήλ

«Η εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων τις τελευταίες ημέρες» στη Γάζα, «δεν είναι τίποτε άλλο από άλλη μία προσπάθεια να εκτροχιαστεί η εφαρμογή του σχεδίου και να εμποδιστούν ειρηνικές λύσεις στη σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ Ανσάρι.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι μεσολαβητές -το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν- συντονίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις και να ανταλλάξουν κείμενα μεταξύ των δύο πλευρών.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη Λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον «πλήρη» αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Σημειώνουμε ότι η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, στον οποίο δεσμεύτηκε η Χαμάς στους μεσολαβητές» ανέφερε το Συμβούλιο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Η «κίτρινη γραμμή» χωρίζει το τμήμα του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς από εκείνα τα εδάφη που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.

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