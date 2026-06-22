Κατάρ: Έκρηξη στις ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρας Λαφάν - 13 νεκροί και 66 τραυματίες

Φονική έκρηξη σημειώθηκε στις ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρας Λαφάν στο Κατάρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άτομα και να τραυματιστούν 66, σύμφωνα με την επιβεβαίωση του υπουργού Ενέργειας.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες το συμβάν οφείλεται σε ατύχημα και δεν έχει συνδεθεί με κάποια σχετική επίθεση η σαμποτάζ.

Αναφορικά με το συμβάν ο υπουργός Ενέργειας της χώρας ήταν καθησυχαστικός μετά την έκρηξη στο ενεργειακό συγκρότημα, αναφέροντας ότι το περιστατικό δεν επηρεάζει ούτε τις εξαγωγές, ούτε την κάλυψη των εγχώριων αναγκών.

Συγκεκριμένα σε σχετική δήλωση του ανέφερε ότι «το συμβάν δεν θα επηρεάσει σε καμία περίπτωση τις εξαγωγές ή τις τοπικές απαιτήσεις», προσπαθώντας να περιορίσει την ανησυχία στις αγορές ενέργειας, λόγω του κομβικού ρόλου της χώρας στην παγκόσμια αγορά LNG.

🚨🇶🇦 BIG BREKING: Emergency response underway in Qatar: 54 injured and 18 missing reported following an explosion at a gas facility in the Ras Laffan Industrial Zone. The Ministry of Interior is currently conducting search operations.#Qatar #RasLaffan pic.twitter.com/XNz7yummhn — Manakdeep Singh (@ManakdeepSingh) June 22, 2026

Με πληροφορίες από ertnews