Κατάπαυση πυρός ΗΠΑ-Ιράν: Αμερικανοί πολιτικοί αντιδρούν - «Παραμένουν εχθροί»

Οι πολιτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό θετικά την κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Παράλληλα, ορισμένοι από τους Ρεπουμπλικάνους συμμάχους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, καθώς οι Δημοκρατικοί επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους για λογοδοσία σχετικά με έναν «παράνομο πόλεμο».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία την Τρίτη, περίπου 10 ώρες αφότου είχε δηλώσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον θα διαπραγματεύονται ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο.

Επιφυλακτικοί οι πολιτικοί για την κατάπαυση πυρός ΗΠΑ και Ιράν

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμμαχος του Τραμπ και ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της σκληρής γραμμής έναντι του Ιράν στο Κογκρέσο, δήλωσε ότι προτιμά τη διπλωματία και εκτίμησε «τη σκληρή δουλειά όλων όσων εμπλέκονται στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης».

Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι «εξαιρετικά επιφυλακτικός» όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και τόνισε ότι οι νομοθέτες θα εξετάσουν οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά σε μια οριστική» συμφωνία και χαρακτήρισε το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης για μια συμφωνία ως «βάση για διαπραγματεύσεις».

Το περιεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας παραμένει ασαφές, αλλά ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων για το Ιράν και την παραχώρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ στη χώρα.

Η πρόταση αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν τον εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα Στενά του Ορμούζ δέχτηκαν επίθεση από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου, καταστρέφοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», έγραψε ο Γκράχαμ στο X. «Στο μέλλον, είναι επιτακτική ανάγκη το Ιράν να μην ανταμειφθεί για αυτή την εχθρική πράξη εναντίον του κόσμου».

Ο γερουσιαστής πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να επιστρέψει στην «επιχείρηση» εμπλουτισμού ουρανίου.

«Ο χρόνος θα δείξει», έγραψε.

Οι Δημοκρατικοί – οι οποίοι ζητούσαν την απομάκρυνση του Τραμπ από το αξίωμα, αφού απείλησε να βομβαρδίσει υποδομές πολιτών στο Ιράν, πράξη που θα ισοδυναμούσε με εγκλήματα πολέμου – χαιρέτισαν την εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Η διακοπή του πολέμου είναι θετική», έγραψε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαλέγκο στο X. «Χαίρομαι που οι άνδρες και οι γυναίκες μας που φορούν τη στολή θα είναι πλέον εκτός κινδύνου. Μπορούμε να επικρίνουμε τους λόγους για τους οποίους εμπλακήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο, την παρανομία του και να ζητήσουμε λογοδοσία από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ανακούφιση».

Ανησυχία για επανέναρξη του πολέμου

Οι σύμμαχοι του Τραμπ στο Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, δεν έχουν σχολιάσει την εκεχειρία αμέσως μετά την επίτευξή της.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους υποστηρικτές του πολέμου υπογράμμισαν ότι ο Τραμπ δεν είχε συμφωνήσει με το ιρανικό σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι η εκεχειρία αποτελεί απλώς μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, οι οποίες πιθανότατα θα ξαναρχίσουν.

Η Λόρα Λούμερ, ακροδεξιά ακτιβίστρια που βρίσκεται κοντά στον Τραμπ, προέβλεψε ότι η εκεχειρία «θα αποτύχει».

«Η διαπραγμάτευση είναι αρνητική για τη χώρα μας. Δεν κερδίσαμε πραγματικά τίποτα από αυτήν και οι τρομοκράτες στο Ιράν γιορτάζουν», έγραψε στο X.

«Δεν ξέρω γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να πρόκειται για νίκη».

Ο Μαρκ Λέβιν, ένας άλλος φιλοϊσραηλινός σχολιαστής με δεσμούς με τον Τραμπ, δήλωσε ότι, αν και εμπιστεύεται το «ένστικτο» του προέδρου των ΗΠΑ, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.

«Αυτός ο εχθρός παραμένει εχθρός. Eξακολουθούν να επιβιώνουν», είπε αναφερόμενος στο Ιράν.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.

Μια άλλη επίθεση έπληξε ένα σχολείο θηλέων στη νότια πόλη Μινάμπ, σκοτώνοντας περισσότερους από 170 ανθρώπους, κυρίως παιδιά.

Το Ιράν ανταποκρίθηκε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ολόκληρης της περιοχής.

Ο ιρανικός στρατός έκλεισε επίσης τα Στενά του Ορμούζ – μια σημαντική θαλάσσια οδό για ενεργειακά προϊόντα – προκαλώντας ραγδαία άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Την Τρίτη, ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, δήλωσε ότι το να επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά θα αποτελούσε μια «νίκη που θα άλλαζε την ιστορία» για την Τεχεράνη.

«Το επίπεδο ανικανότητας είναι τόσο εκπληκτικό όσο και θλιβερό», δήλωσε στο X.

Δημοκρατικοί καλούν τον Τραμπ να λογοδοτήσει

Άλλοι Δημοκρατικοί ζήτησαν να λογοδοτήσει ο Τραμπ για την έναρξη του πολέμου.

«Χαίρομαι που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιτεύχθηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε εξ αρχής σε αυτόν τον παράνομο πόλεμο», δήλωσε ο γερουσιαστής Εντ Μάρκι.

«Και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί απλώς να απειλεί με εγκλήματα πολέμου χωρίς να λογοδοτεί. Το Κογκρέσο πρέπει να επανασυνεδριάσει αμέσως για να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο και να απομακρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο, ενώ το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών ως μορφή συλλογικής τιμωρίας.

Η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ δήλωσε ότι η εκεχειρία «δεν αλλάζει τίποτα», τονίζοντας ότι ο Τραμπ πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία μομφής και να απομακρυνθεί από το αξίωμά του λόγω του πολέμου.

«Ο πρόεδρος έχει απειλήσει με γενοκτονία τον ιρανικό λαό και συνεχίζει να αξιοποιεί αυτή την απειλή», έγραψε η Οκάσιο-Κορτέζ στο X. «Έχει ξεκινήσει έναν μαζικό πόλεμο τεράστιου κινδύνου και καταστροφικών συνεπειών χωρίς λόγο, αιτιολογία ή έγκριση του Κογκρέσου – κάτι που αποτελεί τόσο σαφή παραβίαση του Συντάγματος όσο οποιαδήποτε άλλη».

Ο Ραέντ Τζαράρ, διευθυντής υπεράσπισης της ομάδας για τα δικαιώματα DAWN, δήλωσε επίσης ότι οι νομοθέτες των ΗΠΑ πρέπει να διερευνήσουν την απόφαση του Τραμπ να κηρύξει πόλεμο κατά του Ιράν.

«Το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα έρευνα για το πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ποιος τον ενέκρινε, ποιος επωφελήθηκε από αυτόν και ποιος θα λογοδοτήσει για κάθε θάνατο μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Τζαράρ στο Al Jazeera.

«Αυτή η εκεχειρία δεν σημαίνει ότι τα πάντα ξεκινούν από το μηδέν. Πρέπει να αποτελέσει την αρχή της λογοδοσίας.»

Με πληροφορίες από Al Jazeera