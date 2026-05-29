Κατακραυγή στη Βρετανία για ποινές-«χάδι» σε ανήλικους καταδικασμένους για βιασμό

Αντιδράσεις στη Βρετανία προκαλούν αποκαλύψεις για υποθέσεις ανήλικων αγοριών που καταδικάστηκαν για βιασμούς και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος κοριτσιών, αλλά απέφυγαν τη φυλάκιση και τιμωρήθηκαν με πρόστιμα μόλις 26 λιρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι υποθέσεις εκδικάστηκαν τον τελευταίο χρόνο στη βορειοανατολική Αγγλία βάσει των κανόνων των δικαστηρίων ανηλίκων, όπου η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αποκατάσταση και την επανένταξη των νεαρών δραστών παρά στην τιμωρητική διάσταση των ποινών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη Βρετανία, καθώς οι αποκαλύψεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από άλλη υπόθεση στη νότια Αγγλία, όπου τρεις έφηβοι απέφυγαν επίσης τη φυλάκιση μετά την καταδίκη τους για σεξουαλικές επιθέσεις σε δύο ανήλικα κορίτσια.

Αντίδραση Στάρμερ για τις «σοκαριστικές» ποινές

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε εκείνες τις ποινές «σοκαριστικές», ενώ η γενική εισαγγελέας της χώρας παρέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο ώστε να εξεταστεί αν οι αποφάσεις ήταν υπερβολικά επιεικείς.

Στη Βρετανία, τα δικαστήρια ανηλίκων λειτουργούν συνήθως χωρίς παρουσία κοινού και δημοσιογράφων, ενώ οι κατηγορούμενοι προστατεύονται από αυστηρούς κανόνες ανωνυμίας λόγω της ηλικίας τους.

Οι νέες υποθέσεις ήρθαν στο φως επειδή σύμβουλοι υποστήριξης θυμάτων, που παρακολούθησαν τις δίκες για να στηρίξουν τα κορίτσια, αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν τις ποινές που επιβλήθηκαν, δηλώνοντας σοκαρισμένοι από αυτό που θεωρούν υπερβολικά επιεική μεταχείριση σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Μία από τις επιζήσασες, η οποία ήταν 15 ετών όταν βιάστηκε, δήλωσε ότι αισθάνεται πως ο δράστης «ουσιαστικά γλίτωσε». Όπως είπε, φοβάται μήπως τον συναντήσει ξανά, ενώ εκτιμά ότι τέτοιες ποινές δημιουργούν αίσθημα ατιμωρησίας σε αγόρια που αποτελούν κίνδυνο για γυναίκες και κορίτσια.

Τα βρετανικά δικαστήρια ανηλίκων λειτουργούν συνήθως χωρίς παρουσία κοινού ή δημοσιογράφων, ενώ οι υποθέσεις σπάνια γίνονται γνωστές δημόσια λόγω της προστασίας της ανωνυμίας των ανηλίκων κατηγορουμένων. Ωστόσο, οι ειδικοί σύμβουλοι που εργάζονται με τα θύματα δήλωσαν ότι σοκαρίστηκαν τόσο από τις αποφάσεις των δικαστηρίων ώστε θεώρησαν αναγκαίο να αποκαλύψουν αυτό που χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά επιεική αντιμετώπιση σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων.

«Τα θύματα που είδαν αυτές τις ποινές δηλώνουν ότι αισθάνονται απελπισία»

Οι αποκαλύψεις αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις στη βορειοανατολική Αγγλία μέσα στον τελευταίο χρόνο, στις οποίες ανήλικοι καταδικάστηκαν για βιασμούς και σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις αλλά απέφυγαν τη φυλάκιση. Σε μία από τις περιπτώσεις, αγόρι ηλικίας 14 ετών την περίοδο των επιθέσεων κρίθηκε ένοχο για βιασμό και για δύο ακόμη σοβαρές σεξουαλικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το 2023.

Οι οργανώσεις που στηρίζουν θύματα σεξουαλικής βίας υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων στο δικαστικό σύστημα και να αποθαρρύνουν μελλοντικές καταγγελίες. Η διευθύνουσα σύμβουλος του RSACC, Ιζαμπέλ Όουενς, δήλωσε ότι απαιτείται «τεράστιο θάρρος» από ένα θύμα σεξουαλικής βίας για να καταγγείλει όσα υπέστη και να περάσει από τη δικαστική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, η οργάνωση ανησυχεί έντονα για αυτό που χαρακτηρίζει ως τάση προς ολοένα και πιο επιεικείς συνέπειες για ανήλικους δράστες σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων. «Τα θύματα που είδαν αυτές τις ποινές δηλώνουν ότι αισθάνονται απελπισία και ανησυχία για άλλα νεαρά άτομα που μπορεί να βρεθούν στο μέλλον στη θέση τους», είπε. Παράλληλα, οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων εκφράζουν φόβους ότι η απουσία ποινών φυλάκισης σε τόσο σοβαρές υποθέσεις ενισχύει την αίσθηση ατιμωρησίας.

Η Λεόνι Χοτζ από την οργάνωση Justice Is Now δήλωσε ότι «για ένα πρόστιμο στάθμευσης μπορεί κάποιος να πληρώσει περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι για έναν βιασμό», χαρακτηρίζοντας τα πρόστιμα των 26 λιρών «εξευτελιστικά» για τα θύματα και για τη δημόσια εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Στη Βρετανία, τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων προστατεύονται διά βίου από την ανωνυμία που προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, ανώνυμοι παραμένουν και οι ανήλικοι που καταδικάζονται από δικαστήρια ανηλίκων. Το βρετανικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέφυγε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι ποινές επιβάλλονται από ανεξάρτητους δικαστές βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών.

Εκπρόσωποι του συστήματος Δικαιοσύνης Ανηλίκων υποστήριξαν ότι σε τέτοιες υποθέσεις πρέπει να εξισορροπούνται η λογοδοσία, η προστασία της κοινωνίας, η στήριξη των θυμάτων και η προσπάθεια αποτροπής μελλοντικής βίας.

Με πληροφορίες από Guardian