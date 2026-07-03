Κατακόρυφη άνοδος για τα έσοδα Βανς και Μελάνια Τραμπ το 2025

Σημαντικά αυξημένα ήταν τα έσοδα της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, όπως προκύπτει από τις ομοσπονδιακές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Συνολικά, ο Βανς κέρδισε ένα ποσό ανάμεσα σε 1,4 και 7,4 εκατομμύρια δολαρία το 2025, συμπεριλαμβανομένων των εισοδημάτων του από επενδύσεις. Τα ποσά αυτά είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε σχέση με το 2024 καθώς τότε κυμάνθηκαν από τις 213.000 έως 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του Βανς προήλθε από πνευματικά δικαιώματα και άλλες πληρωμές που σχετίζονται με την αυτοβιογραφία του, «Hillbilly Elegy», η οποία εκδόθηκε το 2016. Από το συγκεκριμένο βιβλίο κέρδισε από 1,2 έως 5,2 εκατομμύρια δολάρια περίπου, έναντι λιγότερων από 100.000 δολαρίων το 2024.

Η δήλωση οικονομικών στοιχείων δείχνει ότι ο Βανς πούλησε το μερίδιό του σε ένα fund με την ονομασία Rise of the Rest, αποκομίζοντας τουλάχιστον 100.000 δολάρια. Ο Βανς είχε βοηθήσει στην ίδρυση αυτού του επενδυτικού fund το 2017.

Το έγγραφο δεν εμφανίζει κανένα εισόδημα για τη σύζυγο του Βανς, Ούσα Βανς, η οποία παραιτήθηκε από τη θέση της σε δικηγορική εταιρεία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

To «Melania» εκτόξευσε τα έσοδα της πρώτης κυρίας

Το εισόδημα της Μελάνια Τραμπ, ξεπέρασε εκείνο του αντιπροέδρου Βανς, με τα κέρδη της από επιχειρήσεις να κυμαίνονται συνολικά μεταξύ 17,3 και 18,2 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το περασμένο έτος. Η ίδια είχε εισπράξει λιγότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια το 2024, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές δηλώσεις.

Ο κύριος όγκος των εσόδων της προήλθε από μια συμφωνία παραχώρησης δικαιωμάτων ύψους 10,7 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία σχετίζεται με την ταινία «Melania», την οποία απέκτησε και προώθησε η Amazon.

Η πρώτη κυρία κέρδισε επίσης 6 εκατομμύρια δολάρια από τις πωλήσεις του δικού της memecoin και περίπου 500.000 δολάρια από την έκδοση της αυτοβιογραφίας της με τίτλο «Melania».

Βέβαια, κανένας από τους δυο δεν κατάφερε να πλησιάσει τα εισοδήματα που δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκέντρωσε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο από τα crypto και 2,2 δισεκατομμύρια συνολικά.

Με πληροφορίες από τους New York Times