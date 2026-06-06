Καταγγέλλουσες του Άντριου Τέιτ επικρίνουν τις βρετανικές αρχές για τις καθυστερήσεις στην υπόθεση

Βρετανίδες που έχουν κατηγορήσει τον Άντριου Τέιτ για βιασμό, σωματική βία και εκφοβισμό ασκούν κριτική στο γεγονός ότι ο αυτοαποκαλούμενος μισογύνης influencer εμφανίστηκε στη Ρωσία, ενώ οι βρετανικές αρχές εξακολουθούν να μην προχωρούν στην αίτηση έκδοσής του.

Ο Τέιτ θαυμάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και διαδίδει τις ιδεολογίες του Κρεμλίνου στο διαδίκτυο. Έφτασε την ίδια εβδομάδα που οι ρωσικές αρχές υποδέχτηκαν προσωπικότητες της αμερικανικής ακροδεξιάς σε ένα ετήσιο συνέδριο που περιγράφεται ως η ρωσική απάντηση στο Νταβός.

Ο Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, σωματικής βλάβης και εμπορίας ανθρώπων, καθώς και μια αστική αγωγή που έχει ασκηθεί από τέσσερις γυναίκες, έγιναν δεκτοί στη Μόσχα από μια ομάδα λαϊκών τραγουδιστών και χορευτών.

Ένας δικηγόρος των Βρετανίδων που έχουν ασκήσει την αγωγή δήλωσε ότι η αποτυχία των βρετανικών αρχών να εκδώσουν τους αδελφούς είχε ως αποτέλεσμα το «εξαιρετικό θέαμα» των Τέιτ να τους παραχωρηθεί μια πλατφόρμα στη Ρωσία.

Η αποτυχία της Βρετανίας να προχωρήσει σε αίτημα έκδοσης του Άντριου Τέιτ

Οι δύο άνδρες έχουν επίσης κατηγορηθεί στη Ρουμανία για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, μετά τη σύλληψή τους τον Δεκέμβριο του 2022.

Έχει εκδοθεί ένταλμα έκδοσης εναντίον τους, αλλά η Εισαγγελία του Ηνωμένου Βασιλείου (CPS) συμφώνησε ότι δεν θα εκδοθούν στη Βρετανία έως ότου διευθετηθούν οι εν λόγω ποινικές διαδικασίες.

Αυτή η πολιτική απόφαση αμφισβητήθηκε από τον Μάθιου Τζούρι, τον δικηγόρο των γυναικών στο δικηγορικό γραφείο McCue Jury & Partners, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να εμποδίσει τις βρετανικές αρχές να ζητήσουν την έκδοση των ανδρών.

«Με το να μην εξασφαλίσουν την έκδοση του Άντριου Τέιτ, οι βρετανικές αρχές απογοήτευσαν τις Βρετανίδες που ζητούν δικαιοσύνη, καθώς και τα ευρύτερα συμφέροντα της Βρετανίας», δήλωσε.

«Αυτή η αποτυχία έχει οδηγήσει τώρα στο «εκπληκτικό» θέαμα του Τέιτ να ταξιδεύει στη Ρωσία – ένα κράτος που έχει αποποινικοποιήσει ορισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας – για να του παραδοθεί μια νέα πλατφόρμα από την οποία θα επιτίθεται στις δυτικές αξίες και θα ενισχύει την προπαγάνδα του Πούτιν στους εκατομμύρια οπαδούς του».

«Για μια κυβέρνηση που επανειλημμένα χαρακτηρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ως εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και είναι συστηματικά ανίκανη να αντιμετωπίσει τις αμείλικτες προσπάθειες της Ρωσίας να υπονομεύσει τις αξίες, τις κοινότητές μας και τη δημοκρατία μας, αυτό αποτελεί μια βαθιά εθνική ντροπή».

Μία από τις γυναίκες που υπέβαλαν την αγωγή αποζημίωσης δήλωσε: «Προκαλεί βαθιά αναστάτωση το γεγονός ότι, για άλλη μια φορά, ο Άντριου Τέιτ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ενώ εκκρεμεί ένταλμα έκδοσής του και παρά τις σοβαρές ποινικές κατηγορίες που ισχύουν εναντίον του. Επαναλαμβάνουμε τις εκκλήσεις μας προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβει επιτέλους δράση και να εκδώσει τον Άντριου Τέιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαφορετικά, οι δεσμεύσεις της για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών κινδυνεύουν να θεωρηθούν από τα θύματα και τους επιζώντες ως κενές κοινοτοπίες που προσθέτουν μόνο προσβολή στη ζημιά».

Στη Ρωσία τα αδέλφια Τέιτ

Ο Άντριου Τέιτ έχει χρησιμοποιήσει την παρουσία του στο διαδίκτυο για να επαινέσει τον Πούτιν, να προωθήσει την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, να ταυτιστεί με την ομοφοβία που υποστηρίζεται από το ρωσικό κράτος και να επαναλάβει τα επιχειρήματα του Κρεμλίνου σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του με τον αμερικανό δεξιό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, ευχαρίστησε τον Πούτιν που «θεράπευσε τον Covid» όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία.

Οι αδελφοί Τέιτ κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Ρωσία μετά την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών που τους είχαν επιβληθεί από τις ρουμανικές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχονταν πιέσεις από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την υπόθεση.

Η άφιξη των αδελφών στη Ρωσία συνέπεσε με την ετήσια οικονομική διάσκεψη του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη.

Σε επικοινωνία με την εφημερίδα Guardian, ο Τέιτ δήλωσε: «Ήρθαμε στη Ρωσία επειδή οι σοβαρές χώρες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα. Θέλω να γνωρίσω ανθρώπους, να δω πώς λειτουργεί η χώρα, να καταλάβω πώς ζουν οι άνθρωποι και να μιλήσω γι’ αυτό με βάση την πραγματική μου εμπειρία. Με ενδιαφέρει πώς ζουν οι άνθρωποι, πώς κάνουν επιχειρήσεις, τι πιστεύουν, τι τους απασχολεί και πώς φαντάζονται το μέλλον. Οι άνθρωποι στη Ρωσία και οι άνθρωποι στην Αμερική δεν χρειάζεται να συμφωνούν σε όλα για να επωφεληθούν από την επαφή, τη συζήτηση και μια σαφέστερη εικόνα για το πώς ζει ο καθένας. Αυτό είναι πιο υγιές από το να μιλάμε ο ένας στον άλλον από απόσταση χωρίς να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Ο Άντριου Φορντ, δικηγόρος των Τέιτ στο δικηγορικό γραφείο Holborn Adams, δήλωσε ότι ο πελάτης του αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο εν εξελίξει διαδικασίας στη Ρουμανία. «Όπως αναγνωρίζει και το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω εσωτερική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως προτού μπορέσει να εκτελεστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη έκδοση. Ο κ. Τέιτ έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι θα μεταβεί οικειοθελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποκαταστήσει το όνομά του, μόλις ολοκληρωθεί η ρουμανική διαδικασία. Δεν πρόκειται για θέμα διακριτικής ευχέρειας ή καθυστέρησης, αλλά για απαίτηση της ορθής διαδικασίας και του σεβασμού προς το ρουμανικό νομικό σύστημα».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το υπουργείο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη διασφάλιση ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αντιμετωπίζεται ως επείγουσα κατάσταση.

Δεν επιβεβαίωσαν ούτε αρνήθηκαν ότι έχει υποβληθεί ή παραληφθεί αίτημα έκδοσης, προσθέτοντας: «Δεδομένης της εν εξελίξει ρουμανικής έρευνας, θα ήταν ακατάλληλο να κάνουμε περαιτέρω σχόλια».

Με πληροφορίες από Guardian